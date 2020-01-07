آلدار خليل: حقيقة الثورة والوحدة تتجلى في تضحيات الشهداء

احتشد، اليوم، المئات من مكونات مدينة قامشلو في مزار الشهيد دليل ساروخان، لتشييع جثمان الشهيد روجهات آمد، الاسم الحقيقي رمضان باران، الذي استشهد في 2 كانون الثاني 2020 في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وللمشاركة في إعلان سجل 4 شهداء من صفوف قوات سوريا الديمقراطية، استشهدوا في مقاومة الكرامة، أثناء التصدي لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

والشهداء الذين نُظمت لهم مراسم غيابية، هم: الشهيد آزاد رها الاسم الحقيقي إمام بكر دنيز، استشهد في 17 تشرين الأول 2019 في مدينة سري كانيه، ويوسف خنس، الاسم الحقيقي يوسف أجي بالك، الذي استشهد في 27 تشرين الأول بمدينة سري كانيه، وخبات كاراز الاسم الحقيقي محمد يوسف، وشورش كفر، الاسم الحقيقي عبد الستار كارى، اللذين استُشهدا في 13 تشرين الأول في مدينة كري سبي.

والشهداء الخمس روجهات، وآزاد، ويوسف، وخبات وشورش، قدموا من باكور كردستان (شمال كردستان) إلى مناطق شمال وشرق سوريا، بعد النفير العام الذي أطلقته الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة كوباني، عقب هجمات مرتزقة داعش على المدينة منتصف عام 2014. وشاركوا في معظم المعارك التي خاضتها وحدات حماية الشعب، والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش، وهجمات الاحتلال التركي الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول.

ولدى وصول نعش الشهيد روجهات آمد ،الذي لُف بعلم قوات سوريا الديمقراطية وأكاليل الورود من مجلس عوائل الشهداء، في مدينة قامشلو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، حمل رفاق دربه نعشه على الأكتاف، وتوجهوا صوب منصة المراسم، التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

هذه هي الوحدة الحقيقية

وتحدث في مراسم التشييع عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل، وأشار: "هذه المراسم لها معان وقيمة كبيرة، كون هؤلاء الشهداء قدِموا من جزء آخر من كردستان إلى روج آفا، متجاوزين الحدود المصطنعة لنجدة شعبهم في روج آفا، وضحوا بأنفسهم دفاعاً عن مدن كري سبي وسري كانيه؛ وهذه هي الوحدة الحقيقية".

ووصف آلدار خليل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بالملتهبة وبالحرب العالمية الثالثة، وأوضح: "المنطقة برمتها تعيش حالة حرب، ونحن في شمال وشرق سوريا ندافع عن أنفسنا، ضد المخاطر التي تستهدف وجودنا".

وأشار خليل بأن نضالهم مستمر ضد جيش الاحتلال التركي، الذي احتل عدّة مدن كعفرين وكري سبي وسري كانيه وجرابلس والباب، وشدد على ضرورة رفع وتيرة النضال، ورصّ الصفوف، لحماية المكتسبات التي حُققت.

ونوّه خليل بأن المقاومة التي يبديها شعب المنطقة، غيرت موازين القوى، وقال: "مقاومتنا مستمرة، ويدعمنا أبناء شبعنا في الأجزاء الأخرى، وهذا ما يخلق لدينا أملاً كبيراً لتحقيق النصر".

وأكد عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي بأن عام 2020 سيكون عام النصر، وعام تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي، والمناطق التي احتلها جيش الاحتلال التركي في سوريا.

بعدها قرأ عضوة مجلس عوائل الشهداء رفين شيخموس وثيقة الشهداء، التي تضمنت محل وتاريخ استشهادهم، ومن ثم تسليمها لذويهم، وبعدها وري جثمان الشهيد روجهات آمد الثرى، في مزار الشهيد دليل ساروخان.

(أس- س ع/أ ب)

ANHA