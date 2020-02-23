آلدار خليل: اقتراح الأمم المتحدة دعم علني للمشروع التركي تحت مسميات إنسانية

واقترحت الأمم المتحدة، أمس السبت، استخدام معبر تل أبيض على الحدود بين سوريا وتركيا لإيصال مساعدات للمدنيين في شمال شرق سوريا.

عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل كتب عن هذا الموضوع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اقتراح الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر معابر تحت سيطرة الاحتلال التركي؛ دعم علني للمشروع التركي في سوريا تحت مسميات إنسانية.

أوضح آلدار أن هذا الاقتراح هو افتقار واضح للتفرقة بين الإرهابيين والشعب السوري من قبل الأمم المتحدة، وقال: "هذه المقترحات تعبر عن دور سلبي لا يليق بمؤسسة كالأمم المتحدة، وتشويه لدورها الحيادي والساعي لإرساء العدالة والسلام".

(أ ب)

ANHA