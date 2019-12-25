آلدار خليل يهنئ بعيد ميلاد السيد المسيح

ويصادف اليوم، عيد الميلاد المجيد, الذي يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح، وفي هذا السياق نشر عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، تقدم فيها بالتهنئة لعموم مكونات الشعوب المسيحية والعالم.

خليل أرفق تغريدته ،أمله في إرساء المحبة والسلام في سوريا، والمنطقة، وعموم العالم بمناسبة العيد.

ونص تغريدته "بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، أتقدّم بالتهنئة لعموم مكونات الشعوب المسيحية والعالم؛ آملاً إرساء المحبة والسلام في سوريا، والمنطقة، وعموم العالم".

(سـ)