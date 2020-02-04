آلاف المهجرين يشيعون مدنياً قتلته تركيا بينما كان يصلي الفجر

استشهد منلا، يوم أمس في قصف لمجموعات مرتزقة تدعمها تركيا على قرية آقيبة بناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأصابت قذيفة مدفعية خرجت من مناطق الاحتلال التركي ، منزل منلا بينما كان يؤدي صلاة الفجر واستشهد على الفور.

وتوافد الآلاف من أهالي عفرين إلى مشفى آفرين في مقاطعة الشهباء لتشييع جثمان علي منلا إلى مثواه الأخير في قرية أقيبة التابعة لناحية شيراوا.

وانطلق الموكب المهيب من مشفى آفرين وسط تريد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحي مقاومة أهالي عفرين.

ولدى وصول المشيعين إلى الساحة العامة في قرية أقيبة توقفوا دقيقة صمت.

وباسم مجلس عوائل الشهداء ، قدم خيري إبراهيم التعازي لذوي الشهداء واستنكر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

وحمل إبراهيم "المنظمات الدولية المسؤولية حيال صمتها تجاه استهداف المدنيين، من قبل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها".

وبدوره، أشاد الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيراوا أحمد سليمان بمقاومة "أهالي عفرين والشهباء بوجه الاحتلال التركي والقوى الاستعمارية التي تحاول القضاء على القضية الكردية".

وأشار سليمان بأن الدولة التركية المحتلة "تسعى النيل من إرادة الشعب الكردي وارتكاب المجاز بحقهم".

وأضاف سليمان أن "الدول المهيمنة بسياساتها الاستعمارية تعمل على إحداث تغير ديمغرافي وتشتيت شعوب المنطقة".

أما العضوة في مجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر، شددت عل استمرار المقاومة وعدم الرضوخ للاحتلال التركي.

ونوهت زلوخ بأن "الهجوم التركي استهدف المواطن علي منلا عندما كان يؤدي صلاة الفجر".

وأكدت زلوخ على" استمرار المقاومة في مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا بوجه الاحتلال التركي ومرتزقتها حتى تحرير عفرين وطرد الاحتلال منها".

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد من قبل العضوة في لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي زينب غباري.

ليوارى جثمان الثرى إلى مثواه الأخير في مزار قرية أقيبة في ناحية شيراوا.

(كروب/م)

ANHA