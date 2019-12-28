آزاد آرارات: على الأحزاب الكردية التحالف للحفاظ على المكتسبات

وقال الكاتب آزاد آرارات في حديثه مع وكالة أنباء هاوار بأن اتحاد الأحزاب الكردية سيفتح الباب أمام تحقيق الحرية للشعب الكردي، مُشدّدا على ضرورة ترك المصالح الضيقة، والسعي وراء تحقيق الوحدة.

ويأتي حديث الكاتب والباحث السياسي الكردي في وقت تعالت فيه الأصوات المنادية بتحقيق وحدة كردية بين القوى السياسية الكردية، لدرء المخاطر التي يتعرض لها الكرد والمكتسبات، التي حققوها وخاصة في روج آفا، عقب العدوان التركي الأخير.

آزاد آرارات يشير إلى تأثّر الأحزاب والشخصيات الكردية على مر السنوات الأخيرة بسياسات الدول الأعداء، وهو ما حال دون تحقيق وحدة فيما بينها، في حين أن الجميع منذ أكثر من 100 عام يطالب بالحقوق المشروعة للكرد.

وأكد بأن تحقيق الوحدة بين الأحزاب الكردية، سيفتح الباب أمام تحقيق الحرية للكرد، لكن الأحزاب الكردية يبدو أنهم لا يهتمون بذلك.

وشدّد الكاتب والباحث السياسي الكردي على ضرورة ألا تبقى الأحزاب داخل قوقعة الاجتماعات والبيانات، وأن تعمل على الأرض وبإرادة قوية ضد الأعداء وتقوم بواجبها تجاه الشعب الكردي.

وبين آزاد في الحديث عن الاجتماعات الكثيرة، التي تُعقد والبيانات التي تُصدر حول مساعي تحقيق الوحدة الوطنية، أنها لم تُترجم حتى الآن على أرض الواقع.

وأشار إلى ضرورة أن يتحد الجميع، أفراداً وتنظيمات وأحزاباً، لتحقيق وحدةٍ ستكون بمثابة قوة لا تُقهر وتساهم في حل جميع المشاكل الكردية.

وفي ختام حديثه، قال الكاتب والباحث السياسي الكردي آزاد آرارات بأنه "على الأحزاب الكردية ترك مصالحها الضيقة والتحالف معًا، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حُقّقت في شمال شرق سوريا، والوقوف أمام التهديدات التركية، فإذا لم يحصل الكرد على حقوقهم الآن سيكون عليهم الانتظار 100 عام آخر".

(ج)

ANHA