آراء... مؤامرة 15 شباط تستهدف القضية الكردية في شخص أوجلان

في الخامس عشر من شهر شباط/فبراير 1999, دخلت المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان حيز التنفيذ, في مسعىً من الدول المشاركة في المؤامرة إلى إنهاء القضية الكردية في شخص القائد الكردي أوجلان, إلا أن فكره وفلسفته واستراتيجيته المستقبلية, حالت دون انصهار القضية الكردية, وزاد الشعب الكردي إصراراً على التمسك بقضيته و نيل حقوقه.

في كل عام وفي تاريخ 15 شباط تنظم التظاهرات والمسيرات الجماهيرية للتنديد بالمؤامرة والسياسات الدولية المتآمرة على الشعب الكردي، ويخرج الآلاف من أجزاء كردستان الأربعة والدول الغربية إلى الشوارع رافعين الرايات المطالبة بحرية القائد أوجلان.

وفي هذا السياق رصد مراسل وكالة أنباء "هاوار" في تقارير مصورة, آراء المواطنين في مناطق متفرقة, في شمال وشرق سوريا بدأتها الوكالة من ناحية الدرباسية.

وأكد أهالي ناحية الدرباسية أن الهدف من المؤامرة الدولية تستهدف وجود الشعب الكردي في شخص القائد أوجلان، وهي محاولة من قبل تركيا والدول المتآمرة القضاء على إرادة الكرد, والحدّ من انتشار فكر أوجلان الساعي إلى تحقيق أخوة الشعوب, والتعايش السلمي بين المجتمعات.

وأوضح أهالي ناحية الدرباسيه أن تركيا والدول التي ساعدتها فشلت في الوصول الى مبتغاها في القضاء على الكرد, بل تحول يوم الـ15 من شباط إلى يوم تصعيد للنضال والمقاومة في وجه الدول المحتلة لجغرافية كردستان, ويوم وصول فكر وفلسفة أوجلان إلى كل شعوب الشرق الأوسط والعالم, والتعريف بقضية الشعب الكردي والتأكيد على ضرورة حل القضية الكردي كأساس لحل الأزمات في المنطقة.

وفي التقرير المصور يرى الأهالي أن وحدة الصف الكردي, والخروج بخطاب سياسي موحد كفيل بحل القضية الكردية, والدفاع عن المنطقة في وجه أية محاولات أو أية اعتداءات قد تواجه الكرد.

ANHA