׳تركيا تستهدف الشعوب الأصيلة في المنطقة ويجب أن نوحد الصفوف׳

أثارت الهجمات الوحشية التي شنها دولة الاحتلال التركي على قضاء شنكال، ومخيم مخمور ومناطق حق الدفاع الشروع في 15 حزيران، ومن بعدها إطلاق الجيش التركي حملة عسكرية ضد مناطق حق الدفاع المشروع سخط عامة الشعب في شمال شرق سوريا، فانتفضوا في الساحات تنديداً بجرائم تركيا، وطالبوا القوى الكردية والكردستانية بالإسراع لتوحيد الصف.

وتؤكد نساء قامشلو أن الهجمات التركية الأخيرة أظهرت للعالم مدى عنجهية وجرائم الدولة التركية بحق الشعب الكردي أينما ما وُجد، رودين عيسى إحدى نساء مدينة قامشلو أوضحت أن دولة الاحتلال التركي تود احتلال المناطق الكردية منطقة تلو الأخرى، وقالت: "احتلت عدّة مناطق في روج آفا، والآن تُهاجم مناطق شنكال ومخمور ومناطق الدفاع المشروع".

وأشارت رودين عيسى إلى أن الشعب الكردي لا يقبل بالظلم، وينتفض ضد كافة السياسيات القمعية، وقالت: "تركيا احتلت بعض الأراضي السورية والشعب لن يتخلى عن أرضه"، وشددت على ضرورة توحيد الكرد لصفوفهم والوقوف في وجه المخططات التي تستهدف إرادة وحرية الشعب الكردي.

وطالبت رودين عيسى جميع النساء في كردستان بالانتفاضة ضد الدولة التركية، التي تستهدف وجود الكرد، ودعتهن إلى توحيد الصف ضد جميع الممارسات التي يمارسها الاحتلال التركي.

تركيا لا تشبع من سفك دماء شعوب المنطقة

وبدورها خاطبت أمينة أمين الدول العالمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالقول: "أين أنتم من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحقنا؟ لماذا تغضون النظر عن جرائم هذه الدولة التي تقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وتحارب هويتنا؟"

وأكدت أمينة أمين أن النساء الكرديات مُصّرات على نضالهن ضد كافة أشكال الظلم والاضطهاد، وقالت: "عارٌ على تركيا أن تنتهك سيادة دول الجوار، فنحن لم نطلق رصاصة واحدة صوب حدودها ولن نفعلها يوماً، لأننا لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام، ولا نقتل أحداً، ولا نعتدي على أحد، بينما الدولة التركية التي تاريخها مليء بالإجرام والدماء ولا تشبع من سفك دماء شعوب المنطقة".

ونوهت أمينة أمين أن الدولة التركية لا تنتهك حقوق الإنسان خارج حدودها فقط، بل داخل الدولة أيضاً، فتقوم باعتقال السياسيين، والصحفيين والناشطين وتمنعهم من حق التعبير عن الرأي.

بروين جميل إحدى نساء مدينة قامشلو لفتت الانتباه إلى أن الدولة التركية بهجماتها على مناطق كردستان تُريد التغطية على مشاكلها الداخلية، وبيّنت أن الهدف الرئيسي من الهجمات التركية المتكررة على مناطق شمال شرق سوريا وقصف مناطق متعددة في كردستان كمخمور وشنكال هو زعزعة الاستقرار والنيل من إرادة الشعوب الأصيلة في المنطقة.

(أ ب)

ANHA