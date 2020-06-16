׳تركيا مستمرة بسياسات الإبادة والمجازر بحق الشعوب׳

خرج اليوم، الآلاف من أبناء نواحي جل آغا وتربه سبيه وتل كوجر وتل براك في مقاطعة قامشلو وناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وأبناء مقاطعة عفرين إلى الساحات للتنديد بالهجمات التركي، ودعوة الأحزاب والشعب إلى إدراك المخططات التركية، والمقاومة في وجه ممارستها الفاشية التي باتت تهدد كل ما ينتمي إلى الشعب الكردي وثقافته، وتحقيق وحدة الصف الكردي والكردستاني في أقرب فرصة.

كركي لكي

خرج، اليوم، المئات من أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، في مظاهرة جماهيرية تنديداً بالهجمات التركية الأخيرة على قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق حق الدفاع المشروع.

وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات كُتب عليها "الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي" و "فلنقف معاً ضد الإرهاب" و "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي".

وتقدم المتظاهرون أمهات وذوو الشهداء، وجاب المتظاهرون السوق المركزي في الناحية، وأطلقوا شعارات مناهضة للاحتلال التركية، والهجمات الأخيرة على مناطق حق الدفاع المشروع ومخيم مخمور وقضاء شنكال.

وطالب المتظاهرون عبر شعاراتهم المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه الأعمال الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي في كردستان.

وتوقف المتظاهرون وسط الناحية، وهناك خاطب في الحشود عبد السلام عباس باسم مكونات المنطقة، اشار إلى أن الهجمات التركية الأخيرة ليست محض صدفة، إنما هي دليل على استمراها في سياسات الإبادة والمجازر، وقال: "هذه الهجمات جاءت في ذكرى مجازر سيفو التي ارتكبها أجداد أردوغان ضد الشعب السرياني الكلداني الآشوري".

عبد السلام عباس طالب باسم المكونات المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، وقال: "إن الدولة التركية تحاول اليوم إعادة

أمجادها العثمانية، وكلنا نعلم ما فعله العثمانيون أثناء احتلالهم للمنطقة، حيث نشروا الجهل والفقر وشردوا الأهالي، وارتكبوا أبشع الجرائم بحق كافة مكونات المنطقة، ومن هنا نقول للعالم أجمع إننا لن نقبل بذلك مرةً أخرى".

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو خرج المئات من مكونات الناحية من الكرد والعرب والسريان، في تظاهرة انطلقت من أمام مركز مؤتمر ستار، وجابت الشارع الرئيسي في الناحية.

ورفع المشاركون في التظاهرة صور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات مكتوبة عليها "نُدد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان"، و"الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي، فلنقف معاً ضد الإرهاب".

ودعا المتظاهرون الذين توجهوا صوب مركز الشبيبة الثورية السورية، عبر شعاراتهم إلى ضرورة تصعيد النضال ضد الاحتلال التركي، والهتافات التي تطالب بالحرية للقائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصول المتظاهرين إلى مركز الشبيبة، تحدث عضو مجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD سليمان عرب، وأوضح أن الاحتلال التركي بهجماته الأخيرة يهدف إلى عرقلة المساعي الهادفة إلى توحيد الصف الكردي، وقال: "ولن نسمح بذلك".

ونوه سليمان أن الاحتلال التركي انتهك كافة المواثيق والعهود الدولية، ويستهدف الوجود الكردي.

تل كوجر

وفي ناحية تل كوجر تجمع المئات من أهالي الناحية للتظاهر ضد القصف التركي الوحشي على المدنيين العزل وقصف مخيم الشهيد رستم جودي وشنكال وذلك أمام حديقة القائد.

وانطلقت التظاهرة من مركز المدينة وجابت الشوارع الرئيسة في تل كوجر، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها" نندد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان"،" لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي" كما هتف المتظاهرون شعارات "الموت للفاشي أردوغان".

وتوجه المتظاهرون إلى السوق المركزي لتتحول إلى تجمع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت العديد من الكلمات من قبل مجلس عوائل الشهداء ومجلس ناحية تل كوجر ومؤتمر ستار وقوى الأمن الداخلي ومؤسسات ناحية تل كوجر، استنكروا من خلالها الهجمة الوحشية التركية على شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي واستهدافه للمدنيين.

الكلمات أشارت إلى أن دولة الاحتلال التركية تستهدف المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال ومخيم مخمور، في استمرار للنزعة الاحتلالية العثمانية.

ودعت الكلمات إلى توحيد صفوف مكونات المنطقة ضد الاحتلال التركي.

تل براك

وفي ناحية تل براك تجمع العشرات من أبناء الناحية أمام المدخل الجنوبي، للخروج في تظاهرة ضد الهجمات التركية على شنكال، وجاب المتظاهرون الشارع الرئيسي وتوقفوا في دوار الشهداء وسط الناحية.

وحمل المشاركون خلال التظاهرة صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ومؤتمر ستار، ولافتات كتب عليها، "الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"، و"نندد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان"، و "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي".

وخاطب في المتظاهرين أثناء وصولهم إلى دوار الشهداء الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل براك عبدالسلام الحساني، وقال: "باسم أبناء ناحية تل براك وبلداتها ومؤسساتها وعموم أبناء الشعب، نُدين العدوان التركي على أبناء الشعب الكردي الأيزيدي في شنكال ومخمور وجبال كردستان".

وأكد الحساني: "أن الاعتداءات والإبادة التي تقوم بها الفاشية التركية على مرأى ومسمع العالم وفي ظل تخاذل وصمت دولي مهين، يعدّ وصمة عار على جبين الإنسانية والمنظمات الحقوقية "، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف موقفاً حاسماً تجاه هذه الاعتداءات والانتهاكات ضد أبناء الشعب الكردي وشعوب المنطقة.

تل تمر

ونظم حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع مؤتمر ستار ومجلس ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة تظاهرة جماهيرية تحت شعار "الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي فلنقف معاً ضدها"، للتنديد بجرائم الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستنكاراً لهجماته على مناطق جنوب كردستان.

وتجمع الأهالي بكافة مكوناتهم أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، رافعين لافتات كبيرة كتب عليها "الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي فلنقف معاً ضدها"، نندد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان"، "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي"، كما رفع المتظاهرون أعلام مؤتمر ستار، قوات سوريا الديمقراطية وأعلام الأحزاب السياسية.

بدأت التظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء، وجابت عدداً من الشوارع الرئيسة للناحية، وسط ترديد الشعارات التي تندد بإرهاب الدولة التركية وتدعو إلى المقاومة في وجهها، لتتوقف أمام صالة الخيمة الموجودة على ضفاف الخابور ليتم إلقاء بيان إلى الرأي العام.

البيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر جوان ملا أيوب، أكد فيه أن الفاشية التركية خطر على البشرية، واستهداف قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق برادوست والزاب وحفتانيين خرق للقوانين الدولية.

ونوه أيوب، أن ما أقدم عليه الاحتلال التركي دليل عجز وليس قوة، فهي تعاني من أزمة اقتصادية بسبب الحرب التي تخوضها في كردستان والمنطقة، وتابع: "بمثل هذه الاعتداءات تريد أن تثبت وجودها وتوهم أنصارها في الداخل بقوتها وتنشر الإرهاب والتهديد والابتزاز للخارج".

وأشار أيوب، إلى أن دولة الاحتلال التركي تحاول خلق صراع داخل الشعب الكردي وكسب بعض القوى الكردية إلى جانبها بالتهديد والابتزاز، "وتمنع عودة الإيزيديين إلى ديارهم وإبقائهم تحت مطرقة الإرهاب لتكمل ما لم تستطع تحقيقه من خلال داعش".

ودعا أيوب، الأحزاب والشعب إلى إدراك المخططات التركية والمقاومة في وجه ممارساتها الفاشية التي باتت تهدد كل ما ينتمي إلى الشعب الكردي وثقافته، وتحقيق وحدة الصف الكردي والكردستاني في أقرب فرصة.

الشهباء

وفي نفس السياق، تجمع المئات من أعضاء وإداريين المؤسسات والاتحادات المدنية وأهالي عفرين مقاطعتي عفرين والشهباء، في ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، حاملين أعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "بغضب عوائل الشهداء سنطفئ نار إمرالي"، و"الموت والعار للخيانة"، و"بالوحدة الكرد سندحر الاحتلال والخيانة"، و" الموت للخونة وتحيا الوحدة الكردية"، و "هجمات الاحتلال الأردوغاني لا تستطيع كسر إرادة الشعب الكردي"، و "في مخمور وشنكال وخاكورك وخنيري أمل الشعوب"، و"جيش تركيا الاحتلالي يهاجم شنكال وخاكورك وقنديل سنصعد المقاومة".

وتوجه المتظاهرون من مركز ناحية أحداث إلى ساحة الحديقة مرددين الهتافات التي تُحيي مقاومة الشعب الكردي في شنكال ومخيم مخمور ومناطق حق الدفاع المشروع.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة الحديقة خاطبت في الحشود عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين كولي جعفر وأوضحت: "منذ أكثر من مئة عام والمؤامرات تحاك ضد الشعب الكردي، وتتجدد كل يوم، وهجمات الاحتلال التركي على مناطق كردستان دليل على ذلك".

وخاطبت كولي جعفر المجتمع الدولي بالقول: "وسؤالي هل العالم أصم وأبكم لا يرى ما يحصل بحق الشعب الكردي".

وبدورها أوضحت عضوة اتحاد المرأة الحرة للشهباء ريحاب جبو أن انتهاكات الاحتلال التركي تتكرر يوماً بعد يوم، وهذه الانتهاكات هي خرق واضح للقوانين الدولية، وبيّنت أن استهداف شنكال ومخيم مخمور ومناطق حق الدفاع المشروع دليل قاطع على عجز الفاشية التركية أمام مقاومة الشعب الكردي والإرادة الصلبة التي أفشلت مخططات أردوغان وألاعيبه الخبيثة.

(كروب/ أ ب)

ANHA