׳حركة حرية كردستان الحصن المتين للشعب الكردي ويجب الالتفاف حولها׳

ازدادت وتيرة هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان منذ 16 حزيران، بعد أن شن في 15 حزيران غارات جوية على مخيم مخمور وقضاء شنكال ومناطق حق الدفاع المشروع، ويهدف الاحتلال التركي من هجماته إلى إبادة الشعب الكردي، حيث تم قصف المناطق الآهلة بالسكان، مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين العزل، وإلى الآن لم توضح حكومة إقليم كردستان موقفها.

ويرى أهالي قامشلو أن الهدف من الهجمات التركية هو إبادة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، صالحة كلش مواطنة تسكن في مدينة قامشلو، أشارت إلى: "يجب على الشعب الكردي أن يتحرك على الفور للحد من هجمات الاحتلال التركي.

وأوضحت صالحة كلش أن الاحتلال التركي يستهدف المدنيين العزل بغاراتها الجوية ومدافعها الثقيلة ليس في باشور كردستان وحسب، وإنما في جميع أجزاء كردستان. وقالت: "على كافة النساء مساندة مقاتلي الحرية لردع الهجمات التركية، وتحقيق الحرية للشعب الكردي والقائد عبد الله أوجلان".

إبراز ردود الفعل المستنكرة ليست كافية

المواطن محي الدين حسن أشار إلى وجود صمت من قبل بعض الجهات حيال الهجمات التي تتعرض لها كردستان وقال إن: "إبراز ردود الفعل المستنكرة ليست كافية، وخاصة من قبل حكومة باشور كردستان، وعليها توضيح موقفها أمام الهجمات التي تستهدف الإقليم".

وأوضح محي الدين حسن أن أي تهديد أو مخاطر تواجه حركة حرية كردستان فهو تهديد مباشر للشعب الكردي أجمع، وقال: "حركة حرية كردستان هي الحصن المتين للشعب الكردي وشعوب كردستان".

وطالب محي الدين من الشعب الكردي أن يظهر حقيقة همجية الدولة التركية للعالم، وعلى الجالية الكردية أن تحتج أمام السفارات ليصل صوتها للعالم أجمع، وبيّن: "أن الاحتلال التركي يسعى إلى إبادة كافة الشعب الكردي وليس حزبًا معينًا فقط".

"على جميع الشعوب الانتفاض في وجه الاحتلال"

وأوضح المواطن عصام إبراهيم أن الذهنية التي تتبعها الدولة التركية تجاه الكرد هي ذهنية شوفينية، وهذه الذهنية ليست جديدة بل قديمة، وقال: "على الشعب الكردي أن يوجد في الميادين والقيام بالفعاليات المناهضة للإبادة التي يتعرض لها الشعب الكردي وأن ينظم نفسه أكثر.

(أ ب)

ANHA