׳بروح ثورة الـ 19 تموز سنبني سوريا ديمقراطية׳

نُظمت احتفاليات جماهيرية في كل من مدينة الرقة وناحية تربه سبيه في إقليم الجزيرة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 19 تموز.

تربه سبيه

نظم مجلس ناحية تربه سبيه بالتعاون مع مركز هيزل للثقافة والفن ومركز تل حميس الثقافي احتفالية جماهيرية بمناسبة الذكرى الـ 8 لانطلاق ثورة 19 تموز، بمشاركة المئات من مكونات ناحيتي تربه سبيه وتل حميس.

الاحتفالية نظمت في صالة النادي السياحي شمال ناحية تربه سبيه، وزُينت بشعارات الثورة، ولافتة كتب عليها "بروح ثورة 19 تموز سنبني سوريا ديمقراطية".

وتحدث خلال الاحتفالية باسم مجلس عوائل الشهداء الإداري حسين عباوي، وباسم مجلس مقاطعة قامشلو الرئيس المشترك أفرام إسحاق، وباسم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية عبد الكرين سكو.

وركزت الكمات في مجملها على أن شرارة ثورة شمال وشرق سوريا كانت بداية لدحر "الإرهاب"، وتكاتف مكونات المنطقة من أجل بناء سوريا ديمقراطية تعددية لكافة السوريين، ومنع التوغل الاحتلالي ضمن الأراضي السورية، وقدمت تضحيات عظيمة في سبيل ذلك.

كما نوهت الكلمات إلى أن العديد من القوى حاولت الوقوف ضد ثورة 19 تموز بكافة الطرق والأساليب لإفشال تطلعات شعب يسعى إلى بناء مستقبل مشرق، وبفضل تضحيات أبناء المنطقة باتت قواتها رمزًا للسلام في العالم أجمع.

كما تخللت الاحتفالية تقديم بعض الأغاني الفلكلورية من قبل فرقة الشهيد خبات التابعة لمركز هيزل للثقافة والفن، وبعض الأغاني التراثية من قبل فرقة مركز تل حميس الثقافي.

الرقة

وتحت شعار "بروح ثورة 19 تموز نحو سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية"، نظم مجلس شبيبة الرقة وريفها واتحاد المرأة الشابة احتفالية في صالة التاج في مدينة الرقة، حضره المئات من أهالي الرقة، إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وموفدين من حزب سوريا المستقبل ومجلس سوريا الديمقراطية.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة في شمال وشرق سوريا، تلاها كلمة ترحيبية من قبل نائب الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة حسن المصطفى، الذي أوضح أن الهدف الرئيس من ثورة 19 تموز إنهاء عقود من الاستبداد والتهميش.

وطالب حسن مصطفى من شعوب شمال شرق سوريا بالحفاظ على مكتسبات الثورة في ذكراها الثامنة والعمل على تطوير مؤسسات الإدارة الذاتية، بما يتناسب مع تضحيات الشهداء ويحقق السلم والتقدم للمنطقة.

الإدارية في اتحاد المرأة الشابة منال ذويب أشارت في كلمة ألقتها خلال الاحتفالية إلى مجريات وتبعات ثورة 19 تموز على الشعب السوري، من خلال انتهاج الخط الثالث، واتخاذ مشروع الأمة الديمقراطية كمشروع حل للأزمة السورية، ينهي الأزمة وينقذ الشعب السوري من الحرب التي دمرت البلاد.

وحيّت منال ذويب التضحيات التي قدمها شعوب شمال وشرق سوريا خلال ثورة 19 تموز التي كانت الشرارة الأولى لإنهاء الحكم الاستبدادي والقضاء على مُرتزقة داعش ومقاومة الاحتلال التركي.

غالية كجوان إدارية المرأة في الرقة أوضحت أن ثورة تموز جاءت نتيجة التسلط والذهنية الاستبدادية في التعاطي مع حقوق الشعوب، مُعتبرة أن ثورة 19 استثنائية في تاريخ الإنسانية، لإعطائها الدور الحقيقي للمرأة في بناء المجتمع وإدارته.

وتخللت الاحتفالية تقديم فرقة تراث الرقة فقرة فنية من تراث المدينة وريفها، تغنت بالموروث الشعبي الأصيل لمنطقة الرقة بعدد من الأغاني والأهازيج، وبدروها قدمت فرقة الطبقة للتراث والفنون مجموعة من الدبكات الشعبية من تراث شعوب شمال وشرق سوريا، وغنت فرقة عفرين الموسيقية أغانٍ من روح المقاومة وثورة 19 تموز.

(كروب/أ ب)

ANHA