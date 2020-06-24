׳على المجتمع الدّوليّ ردع تركيّا׳

أصدرت حركة الشّبيبة الثورية في لبنان بياناً إلى الرأي العام يستنكر ويدين الهجمات التركية على كردستان، وجاء فيه:

"باسم حركة الشبيبة الثورية في لبنان إنّنا ندين ونستنكر كافّة الهجمات التركية التي تقوم بها الدولة التركية الفاشية مع المدفعية الإيرانية على شنكال ومخمور وشيلادز التي استشهد فيه خمسة من شبابنا، وهذا يؤكّد لعموم العالم العدائية ضد شعبنا الكردي أينما كان، إنّنا كحركة الشبيبة في لبنان ننادي كافّة الشباب في أجزاء كردستان الأربعة إلى المزيد من التوحيد في صفوفنا، وأن نكون في وجه المحتل صفّاً واحداً.

نستذكر كافّة شهدائنا الذين ضحّوا بأروحهم، ونجدّد العهد بالوفاء لهذا النّضال يجب أن يكون معلوماً أنّنا نحن الشباب الكردستانيّون في كل مكان في العالم سوف نواصل تصعيد النضال على نهج الشهداء حتّى دحر هجمات جميع الأعداء وهجمات الحرب الخاصّة، ولن نستكين للخيانة والاحتلال وجميع الصعوبات والعوائق الخاصّة التي تعيق الوحدة الوطنية. ونعاهد بتحقيق الهدف الوحيد لشهدائنا ألا وهو كردستان حرّة وتحقيق الوحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

نناشد جميع الشباب والرجال والنساء الّذين يعيشون على هذه الأرض بتعزيز تنظيمهم وتصعيد النضال التنظيمي وتتويجه لتحقيق النصر، ويجب أن يكون شعار كل شبّ كردي هو أنّ الحرية تتحقّق عبر التنظيم.

وفي نفس السياق أصدر أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بياناً أوضحوا من خلاله بأنّ دولة الاحتلال التركيّ تشنّ منذ بداية شهر حزيران هجماتها على مخيم مخمور ( مخيم رستم جودي ) وقضاء شنكال منطقة شيلادز ومناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان.

ولفت البيان إلى أنّ حزب الحركة القومية والعدالة والتنمية أحدثا انقلاباً داخل البرلمان التركي ضدّ على حزب الشعوب الديمقراطية، وعملا على عزل رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الشعب بشكل ديمقراطي في معظم مناطق باكور كردستان.

وبيّن البيان أنّ تركيا تمارس عملية التطهير الثقافي والعرقي بحقّ الشعب الكرديّ في أجزائه الأربعة، حيث يشنّ هجمات على مناطق روج آفا وباشور كردستان، ويعتقل الساسة والمناضلين في باكور كردستان. ويرتكب بشكل يوميّ مجازر بحقّ الشعب الكردي، وهذه المجازر منافية لكافّة القيم والعهود الدّوليّة.

وأوضح بأنّ كافّة المواثيق الحقوقية والإنسانية العالمية تؤكّد بأنّ قتل المدنيين جريمة بحقّ الإنسانيّة.

(كروب/أ ب)

ANHA