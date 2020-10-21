՛يجب تصعيد النضال وطرد المحتلين من أرضنا՛

شارك المئات من أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا ومدينة ديرك في تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية رامان معزول، الاسم الحركي رشو ديرك، في الخيمة التي نُصبت في مسقط رأسه في قرية باترزان التابعة لناحية جل آغا.

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت سعاد محمد، والدة الشهيدة هفرين خلف، باسم مجلس عوائل الشهداء، كلمة، قالت فيها: "الشهيد ضحى بنفسه من أجل الشعب، علينا أن نناضل من أجل حماية أرضنا، وطرد المحتلين منها، علينا أن نلبي طلب أبنائنا الشهداء في دحر الإرهاب من أجل حماية مكتسباتهم".

وبدورها دعت أسما مراد، الإدارية في مؤتمر ستار، إلى الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والشعوب المضطهدة ودحر الاحتلال التركي في المناطق المحتلة والعمل على إرجاع الأهالي إلى مناطقهم.

(ك ع/ أ ب)

ANHA