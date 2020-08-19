՛يجب تقديم المساعدات لمنع حدوث كارثة إنسانية՛

رغم التدابير التي اتخذتها هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إلا أن فيروس كورونا ينتشر بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد الإصابات حتى 17 آب إلى 205 إصابات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة وفاة، ويتخوف أهالي المنطقة من سرعة انتشار الفيروس خاصةً أن المنطقة تشهد حصاراً منذ سنوات، كما أن منظمة الصحة العالمية لم تقم بواجبها تجاه المنطقة لمواجهة فيروس كورونا.

محمد عبد الله محمد من أهالي ناحية تربه سبيه أشار إلى أنه وبالرغم من التدابير المتخذة إلا أن فيروس كورونا ينتشر في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "الجهات الطبية تحاول وبكافة الطرق والإمكانات محاصرة المرض، إلا أن المنطقة تعاني من قلة المستلزمات الطبية".

محمد طالب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية بضرورة الإسراع في تقديم المساعدات والمعدات الطبية لأهالي مناطق شمال وشرق سوريا لمنع حدوث كارثة إنسانية.

أحلام حمزة مراد طالبت منظمة اليونيسيف بلعب دورها الإنساني تجاه أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "الجميع يدرك بأن هذه المنطقة تعاني من الحصار منذ سنوات ومن نقص المستلزمات الطبية".

أحلام نوهت إلى أنّ الهلال الأحمر الكردي والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يقدمان المستلزمات ويكرسان كافة إمكانياتهما للحد من انتشار فيروس كورونا إلا أن الفيروس ينتشر ، وشددت: "على جميع الدول والمنظمات تقديم الدعم للحد من هذه الجائحة التي تهدد الأهالي والعالم أجمع".

(أ ب)

ANHA