՛يجب أن يكون للعشائر دور جوهري في خدمة البلد՛

انطلقت، اليوم، فعاليات الندوة الحوارية التاسعة لمجلس سوريا الديمقراطية في منتجع سيبان الواقعة على الطريق العام قامشلو ديرك وذلك في قرية كر قحفك التابعة لناحية كركي لكي، تحت شعار "نحو مؤتمر وطني أبناء الجزيرة والفرات"، لضمان المواطنة وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لتطوير وتمكين الإدارة الذاتية والمدنية.

ويشارك في فعاليات الندوة الحوارية 135 من ممثلي مجلس أعيان العشائر، وممثلين عن الإدارة الذاتية، رجال الدين، واتحاد المثقفين في مقاطعة قامشلو والمنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي.

وتركز فعاليات الندوة الحوارية على محورين، المحور الأول الحوار السوري- السوري (الحوار مع المعارضة، الحوار مع النظام، الحوار الكردي- الكردي وانعكاسه على الحل السياسي).

أما المحور الثاني يتضمن النقاش على العالقات التاريخية بين شعوب المنطقة ودورها في بناء الإدارة الذاتية-آلية التطوير المشاركة والعمل المؤسساتي في الإدارة الذاتية.

وتدار الندوة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر وأعضاء المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطي إلهام مطلي وابراهيم الثلاج وجاندا محمد.

'الحوار والمقترحات'

بدأت أعمال الندوة الحوارية في مناقشة الحوار السوري- السوري والحوار الكردي الكردي وانعكاسه على الحل السوري.

وتحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي أمينة عمر، وقالت: " إن الهدف من الندوات تطوير وتمكين الإدارة الذاتية والمدنية من خلال المقترحات والنقاشات التي تدار في الندوات وكيفية أداء مجلس سوريا الديمقراطية".

أوضحت أمينة عمر أن الحوار الكردي- الكردي يخدم الحل للسوريين ككل، وقالت: "إن الحوار الكردي الكردي يسير بشكل جيد بعد الاتفاق على الوثيقة السياسية لتشكيل مرجعية كردية، وهذه الحوارات لا تزال مستمرة في نقاشاتها للوصول إلى نقاط نهائية يخدم كل السوريين".

وأشارت أمينة عمر إلى: "في حال انتهاء الحوار الكردي والوصول إلى تفاهمات سيتم تشكيل مفوضية عليا للانتخابات والتحضير للانتخابات في شمال وشرق سوريا".

ونوهت أمينة عمر إلى أن العديد من الجهات حاولت وحتى الآن خلق فتنة بين المكونات بحجة أن الحوار الكردي- الكردي يمهد لتأسيس دولة كردية، لإثارة الفتنة بين المكونات وشعوب المنطقة، إلا أن هذه المؤامرات فشلت بفضل تلاحم شعوب المنطقة على أسس ومبدأ أخوة الشعوب والتعايش المشترك".

وبيّنت أمينة عمر أن الحوار الكردي الكردي يهدف إلى حماية مشروع الإدارة الذاتية، وإحلال السلام الذي ينصب في مصلحة جميع السوريين.

وبيّنت أمينة عمر أن العملية السياسية هي الحل الأمثل للمعضلة السورية، وعبرها يمكن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنهاء الاحتلال بأشكاله كافة، وعودة المهجرين قسراً إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها.

ونوهت أمينة عمر أن الندوات والحوارات تخدم الحل السوري - السوري وهذه نقاط جوهرية لخدمة جميع السوريين، وقالت: "وقفنا في وجه جميع من حاول، ولا يزال، إفشال هذه الحوارات".

وبعد الانتهاء من المحور فُتح باب النقاش، حيث ركز المشاركون على أن تكون الحوارات شفافة وديمقراطية، وعدم إقصاء أي كان، سياسياً أو حزبياً، وشدد المشاركون على ضرورة إنهاء الأزمة السورية عبر الحوار السوري- السوري، لإنهاء مآسي ومعاناة الشعب السوري.

ونوه المشاركون أن الحوار السوري السوري بكل أشكاله دون التدخلات الخارجية سيكون في خدمة الشعب السوري ككل، وأكدوا أن المعارضة السورية في الخارج لم تقدم شيئاً للشعب السوري سوى تنفيذ تعليمات الدول التي تبحث عن مصالحها في سوريا، هذه المعارضة لم تجلب سوى الويلات، وتركت الشعب في سوريا لقمة سائغة للمحتل والمرتزقة.

وأكد المشاركون: "يجب أن يكون هناك احترام بين الأطراف وترك الأخطاء ومعالجتها، وتوحيد الصفوف والتآخي بين الشعوب، والحفاظ على وحدة سوريا والقضاء على المرتزقة الذين احتلوا أرضنا".

وشدد المشاركون على ضرورة أن يكون للعشائر دور جوهري في المنطقة لخدمة البلد، لأن المنطقة ذو طابع عشائري منذ القديم وحتى الآن، وأكدوا أن الحوار الكردي الكردي ضروري في هذه المرحلة للوقوف في وجه المتربصين، وهذا لا يعني بأن التوافق الكردي الكردي سيؤدي إلى تقسيم سوريا وإقصاء المكونات الأخرى.

(ك ع- ع ع/ أ ب)

ANHA