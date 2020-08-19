՛يجب أن نوحد الصف لمواجهة الخطر التركي՛

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 16 حزيران هجمات عنيفة على مناطق باشور كردستان، كما لم يوقف هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا منذ 9 تشرين الأول 2019، حيث يحاول احتلال المزيد من الأراضي بعد احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي.

ويرى أبناء ناحية تربه سبيه أنه من الضروري على القوى الكردية والكردستانية توحيد الصفوف والوصول إلى اتفاق موحد لمواجهة خطر الاحتلال التركي.

بشير مراد أحد أبناء ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة أكد أن كافة الاهالي وبدون استثناء يؤيدون وحدة الأحزاب السياسية لمواجهة الخطر التركي، وقال: "بالوحدة سنستطيع التصدي للاعتداءات التركية ومنعها من احتلال المزيد من الأراضي، إلا أن الخلافات السياسية الضيقة تدفع بالأحزاب إلى التفرقة وبالتالي ضعف القضية الكردية".

سلطات باشور تشرعن الهجمات التركية

أما الحاج حسن عثمان طالب كافة الأحزاب الكردية بضرورة الإسراع في إعلان وحدة الصف، لمواجهة الخطر التركي الذي يهدد الوجود الكردي أينما وجد، وطالب سلطات باشور كردستان بأخذ موقف جاد ضد الهجمات التركية، وقال: "إن مواقفها الأخيرة تعطي الشرعية للاحتلال التركي بشن الهجمات على الكرد".

مؤيد خليل عمر أوضح أنه وبإعلان انتهاء المرحلة الأولى من المباحثات الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا، تفاءل كافة أطياف المجتمع، وقال: "إلا أن تحجج بعض الأطراف وخلق المعوقات لا يخدم أي طرف كردي، خاصةً في هذه المرحلة الحساسة التي تحاول فيها الدولة التركية ضرب الشعب الكردي ومحوه".

(أ ب)

ANHA