՛يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هجمات الاحتلال التركي՛

باركت أمهات الشهداء ومقاتلو قوات الدفاع الشعبي (كيريلا) في مدينتي قامشلو وديرك، وناحيتي عامودا وتربه سبيه الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني KCK في 12 أيلول، في الأسبوع الثاني من نشاطها، وأوضحوا: "باسم أمهات الشهداء والكريلا قد بدأنا نشاطاتنا المدنية المنددة بالغزو التركي لمناطق باشور كردستان وحق الدفاع المشروع، ومناطق شمال وشرق سوريا"، وذلك عبر بيانات منفصلة.

بيان أمهات الشهداء ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي في مدينة قامشلو أُلقي في مزار الشهيد دليل ساروخان من قبل منيجة حيدر، وفي مدينة ديرك قرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في ديرك صالحة حاجي وسط المدينة، وفي ناحية تربه سبيه من قبل، خرمة خلف أمام مجلس عوائل الشهداء.

أمهات الشهداء ومقاتلو قوات الدفاع الشعبي (كريلا) أوضحوا أنه بات من الضروري تكثيف الفعاليات والنشاطات المدنية ضد الاحتلال التركي الذي يستهدف وجود الشعب الكردي وشعوب المنطقة.

وبيّنت أمهات الشهداء ومقاتلو (كريلا): "الاحتلال التركي مارس بحق أبنائنا وشعبنا كافة الأساليب الهمجية الفاشية، وسط صمت دولي وإقليمي، وهذا منح الضوء الأخضر للاحتلال التركي للقيام بذلك".

وأكدت أمهات الشهداء ومقاتلو (كريلا) أن المجتمع الدولي وحكومة باشور كردستان لا يقومون بواجبهم الإنساني والوطني اتجاه الشعب الكردي الذي يتعرض لهجماتٍ الهدفُ منها طمس هويتها وتاريخها العريق.

ودعت أمهات الشهداء ومقاتلو (كريلا) شرائح المجتمع كافة في كردستان أن تكون على أهبة الاستعداد دائمًا، وفي ساحات القتال لمواجهة الهجمات التركية.

(كروب/ أ ب)

ANHA