՛تركيا تُشكل خطراً على الشعوب التواقة للحرية՛

تنديداً بالهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص ناحية زركان المأهولة بالسكان بالأسلحة الثقيلة، خرج، اليوم، أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو في مسيرة.

المسيرة انطلقت من دوار الفرن في ناحية تل براك وشارك فيها حشد من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والخدمية، وطالب الأهالي خلال المسيرة بوضع حد للانتهاكات التركية بحق الشعوب الآمنة، وناشدوا المنظمات الحقوقية الإنسانية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف إنساني تجاه هذه الممارسات غير الإنسانية ضد الأبرياء والمدنيين.

وتوقفت الحشود المشاركة في التظاهرة أمام دوار الشهداء، وهناك خطب في الحشود باسم مجلس ناحية تل براك عبد السلام الحساني، الذي أوضح: "استهدف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية زركان المأهولة بالسكان بالأسلحة الثقيلة، وجاء القصف تزامناً مع قصف مماثل في قرية عبوش الواقعة شمالي ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون".

تركيا تستهدف المدنيين الآمنين في كل مكان

وبيّن الحساني أن تركيا تستهدف المدنيين الآمنين في كل مكان، وقال: "تركيا أصحبت اليوم، وبعد تدخلاتها وهجماتها على سوريا والعراق وليبيا والعديد من المناطق الأخرى تشكل خطراً كبيراً على جميع الشعوب التواقة للحرية، وتحاول النيل من إرادتها وصمودها".

الحساني نوه إلى أن تركيا لديها أطماع اقتصادية وتوسعية في معظم مناطق الشرق الأوسط وتتدخل فيها كلما سنحت لها الفرصة، وسط صمت دولي وعدم وجود موقف حاسم تجاه هذه السياسات التي تجر المنطقة إلى حروب واسعة، وتهدد أمنها واستقرارها.

وأكد الحساني أن تركيا اليوم، تُشكل خطراً إقليمياً كبيراً وعائقاً أساسياً أمام استقرار وأمن المنطقة، والدول الإقليمية تتعامل معها وفق مصالحها، ولا يهمها مآسي الشعوب والأثمان الباهظة التي تدفعها.

وأدان الحساني باسم مجلس ناحية تل براك ومؤسساتها وجميع أبنائها الصمت الدولي حيال الانتهاكات التركية في جميع المناطق، وطالب بوضع حد لها، وناشد المنظمات الحقوقية الإنسانية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف إنساني تجاه هذه الممارسات ضد الأبرياء والمدنيين.

وبدورها أوضحت عضوة مؤتمر ستار ريم عبد الإله أن الهجمات التركية لن تثني شعب المنطقة عن مقاومته ونضاله ودوره التاريخي، وبيّنت أن الذي يهجمون على مناطق شمال وشرق سوريا هم أنفسهم مرتزقة داعش بأسماء أخرى.

(ث ع/أ ب)

ANHA