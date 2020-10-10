՛لن نرضخ للعدو المتآمر علينا ولن نتخلى عن المناطق المحتلة՛

انتفض أهالي نواحي تل حميس وتل براك وتل كوجر وجل آغا في الذكرى الأولى للعدوان التركي على كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين في الـ9 من تشرين الأول عام 2019، وأدانوا المؤامرة التي طالت القائد عبد الله أوجلان والتي دخلت عامها الـ 23، وشددوا على عدم الرضوخ للعدو المتآمر الفاشي.

تل حميس

نظم أهالي ناحية تل حميس، مسيرة حاشدة استذكاراً للعدوان التركي على كري سبي/ أبيض وسري كانيه/ رأس العين، وأكدوا على جعل 10 تشرين الأول يوماً عالمياً لحرية القائد عبد الله أوجلان.

الحشود المشاركة في المسيرة انطلقت من أمام مركز "ترافيك" وجابت الشارع الرئيسي في ناحية تل حميس، ورفضوا خلال الهتافات الغزو التركي لمناطق شمال وشرق سوريا واقتطاعه أجزاء منها كـ "تل أبيض ورأس العين وعفرين"، وارتكابه المجازر والانتهاكات بحق المدنيين، بالإضافة إلى التغيير الديمغرافي لتلك المناطق.

وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها، "قسد هي إرادتنا"، و"نندد بمؤامرة 9 تشرين الأول الدولية"، و"لنجعل من 10 تشرين الأول يوماً عالمياً لحرية أوجلان"، و"لندحر الاحتلال ولنحمي ثورتنا"، و "لا للاحتلال العثماني الجديد على شمال العراق وليبيا وسوريا"، كما رفع المشاركون في المسيرة صور القائد عبد الله أوجلان، ورايات حزب سوريا المستقبل، وعوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وتوقف المشاركون في ساحة الشهداء وسط الناحية، وأدانت هناك عضوة مؤتمر ستار ناهية حسين الاحتلال التركي لمناطق سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/تل أبيض، وقالت: "يجب علينا ألا نتخلى عن أهلنا في رأس العين وتل أبيض وعفرين، ولن نرضخ للعدو المتآمر الفاشي علينا".

صالح الخلف الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، "أكد أن اليوم هو اليوم العالمي لحرية القائد عبد الله أوجلان، وفي مثل هذا اليوم أقدم جيش الاحتلال التركي على احتلال كل من رأس العين وتل أبيض"، وطالب الأهالي بالوقوف وقفة واحدة لمجابهة الحرب الخاصة التي تحاول الأجندات الخارجية والداخلية إحداثها بين شعب المنطقة وخلق الفتن بين سكانها، وأكد على ضرورة تحرير الأراضي المحتلة.

تل براك

وفي ناحية تل براك خرج المئات من أبناء الناحية في مسيرة من دوار الفرن وتوجهوا نحو دوار الشهداء، للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، والعدوان التركي على كل من سري كانيه وكري سبي وعفرين.

وتوقفت الحشود المشاركة في المسيرة أمام دوار الفرن، وهناك تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي محمد التركي، وشدد على ضرورة توحيد مكونات المنطقة لصفوفها ودعم القوى العسكرية لردع الاحتلال التركي وتحرير المناطق المحتلة.

وأشارت عضوة مؤتمر ستار حنان سليمان: "على الرغم من مرور 22 عاماً على المؤامرة الدولية على القائد أوجلان إلا أنها مازالت مستمرة، ولكن بشكل آخر عبر تشديد العزلة، والهجوم على النظام المتبع في مناطق شمال وشرق سوريا المستمد من فكر أوجلان ومشروعه للأمه الديمقراطية".

وبيّنت حنان سليمان: "لا تستطيع أي قوه في العالم فصل فلسفة الحرية التي جسدها القائد أوجلان عن الشعب الذي يواصل ثورتها سيراً على فكر المقاومة".

تل كوجر

وفي ناحية تل كوجر، خرج المئات من أهالي الناحية في مسيرة للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، واستنكار ممارسات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وحمل المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "نندد بمؤامرة 9 تشرين الأول الدولية"، و "لنجعل من 9 تشرين الأول يوم العالمي لتحرير القائد".

المسيرة انطلقت من مدخل الناحية وجابت الشارع الرئيسي للناحية وسط تردد شعارات المنددة بالاحتلال التركي، وتوقف المشاركون وسط الناحية، وهناك تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار رغدة الشبلي: "بفكر وفلسفة القائد أوجلان نسير نحو ترسيخ الديمقراطية والعدالة وأخوة الشعوب".

وبينّت رغدة الشبلي أن ثورة شمال وشرق سوريا التي تبنت مفهوم الأمة الديمقراطية تحولت إلى ثورة الشعوب الهادفة إلى نيل حقوقها المشروعة، وقالت: " بتلاحمنا وتكاتفنا، هزمت ثورتنا القوى الظلامية التي أرادت القضاء علينا وأسر إرادتنا الحرة".

ونوهت رغدة الشبلي إلى دخول المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان عامها الـ 23، وقالت: "لا تزال هذه المؤامرة مستمرة عبر قصف مناطق شمال وشرق سوريا، لذلك نقول سنصعّد من وتيرة نضالنا ومقاومتنا حتى تحرير القائد أوجلان، لأنه يمثل الإرادة الحرة؛ ومن أجل عودة الأراضي المحتلة إلى حضن الوطن سنكافح لإفشال كل المخططات التركية الإمبريالية وكافة أشكال حروبه الخاصة على وطننا وشعبنا".

جل آغا

وفي نفس السياق، تجمع المئات من أهالي ناحية جل آغا أمام دوام الشهيد معصوم شرق الناحية وجابوا الشارع العام ذهاباً وإياباً مرددين الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان وتنادي بتحريره.

وتوقف المشاركون أمام مركز المجمع التربوي، وتحدث هناك عضو حزب الاتحاد الديمقراطي دلبرين تاج الدين، وباسم مؤتمر ستار سهيلة شمو، حيث استنكرا المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان ودخلت عامها الـ 23.

وأشارت الكلمات إلى أن المؤامرة الدولية استهدفت فكر القائد أوجلان وليست شخصيته، لأن القائد أوجلان لما يكن يهدف لإبراز شخصيته بل نشر فكره الداعي للحرية والعيش بكرامة وديمقراطية.

وأوضحت الكلمات أن القائد عبد الله أوجلان ورغم سجنه في جزيرة امرالي إلا أنه يشكل المفتاح الوحيد لحل الأزمات في الشرق الأوسط، لذلك تم تشديد العزلة بحقه.

(كروب/ أ ب)

ANHA