՛حرية القائد عبد الله أوجلان هي حرية شعوب الشرق الأوسط՛

نظمت قوات حماية المجتمع، اليوم، مسيرة في ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة، شارك فيها حشد من مكونات الناحية من الكرد والعرب والسريان والإيزيديين، تنديداً بالعزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان منذ عام 2015، واستنكاراً للهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على منطقة حفتانين في باشور كردستان.

الحشود المشاركة في المسيرة انطلقت من أمام مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، وجابت الشارع العام وصولاً إلى مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، وأوضحت الحشود عبر الشعارات التي أطلقتها أن لا حياة من دون القائد أوجلان، وأن حرية القائد أوجلان هي حرية شعوب الشرق الأوسط.

ورفعت الحشود المشاركة في المسيرة صور القائد عبد الله أوجلان، في إشارة إلى مدى ارتباطها به.

كما ندد المشاركون بالهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق كردستان وبشكل خاص منطقة حفتانين في باشور كردستان، وطالبوا المجتمع الدولي بردع تركيا عبر الهتافات التي أطلقوها، وأكدوا أن أردوغان يمارس الإرهاب بحق الشعب الكردي.

وتوقفت الحشود أمام مدرسة خولة للبنات، وهناك تحدث القيادي في قوات الحماية الجوهرية ناصر يونس، وقال: "تركيا هي رأس الإرهاب العالمي، وتمارس سياسة التهديد والوعيد والقتل والاجرام بحق شعوب المنطقة بشكل عام وبحق الشعب الكردي بشكل خاص".

وأوضح ناصر يونس أن دولة الاحتلال التركي تنكر حقوق الشعب الكردي وتمارس سياسة الإبادة بحقهم، من خلال فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وقال: "الهدف منها عزل الشعب عن القائد أوجلان".

وقال يونس: "نؤكد للعالم أجمع أن شعوب الشرق الأوسط عرفت الحرية والخلاص عن طريق أفكار القائد عبد الله أوجلان، وحريتنا من حرية القائد عبد الله أوجلان".

وطالب يونس باسم الحشود المشاركة المنظمات الحقوقية العالمية بممارسة دورها والضغط على الدولة التركية لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان واحترام مشاعر وحقوق شعوب الشرق الأوسط.

(ك إ/أ ب)

ANHA