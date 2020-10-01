՛أوجلان رمز السلام ويجب تصعيد النضال لفك العزلة՛

خرج، اليوم، المئات من أهالي بلدة كرباوي التابعة لمقاطعة قامشلو، في مسيرة تنديدًا بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق باشور كردستان وشمال وشرق سوريا.

انطلق المشاركون في المسيرة من أمام فرن بلدة كرباوي صوب بلدية الشعب، حاملين لافتات كُتب عليها "لندحر الاحتلال ولنحمي قيّم ثورتنا"، و "لا للاحتلال التركي، لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وكري سبي"، و "إننا أصحاب الأرض وأردوغان محتل ويجب أن يحاكم"

وطالب المشاركون عبر الشعارات التي أطلقوها خلال المسيرة، بضرورة فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وأن القائد عبد الله أوجلان رمز السلام والحرية؛ كما شددوا على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق شعوب المنطقة، وضرورة توحيد شعوب المنطقة لصفوفها والوقوف في وجه الهجمات والانتهاكات التركية.

وتوقف المشاركون في المسيرة أمام مبنى بلدية الشعب في البلدة، وهناك خطب في الأهالي الرئيس المشترك لمجلس بلدة كرباوي سليمان أحمد عثمان، دعا شعوب المنطقة كافة إلى التكاتف والالتفاف حول فلسفة القائد عبد الله أوجلان، والتصدي لجميع المخططات الاستعمارية الرامية إلى تفكيك المنطقة، وشدد أحمد على مواصلة النضال والمقاومة على خطا الشهداء.

(ه ع/أ ب)

ANHA