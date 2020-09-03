՛الصمت الدولي يُشجع تركيا على ارتكاب المزيد من المجازر بحق الكُرد՛

خرج اليوم، المئات من أهالي ناحية عامودا وتربه سبيه في مقاطعة قامشلو في مسيرات منددة بالهجمات التركية على مناطق كردستان وبشكل خاص على حفتانين، ودعمًا ومساندةً لمقاومة حفتانين، وناشدوا القوى الكردستانية بضرورة الخروج برؤية سياسية مشتركة ووضع حد للانتهاكات التركية، التي تحاول من خلالها إنهاء القضية الكردية.

قامشلو

خرج، اليوم، أهالي ناحية تربه سبيه في مسيرة جماهيرية منددة بالهجمات التركية على باشور كردستان، وأبدوا دعمهم للمقاومة البطولية في حفتانين، وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوضع حد للانتهاكات التركية.

وتجمع المشاركون في المسيرة أمام مؤتمر ستار شرق الناحية، وجابوا السوق المركزي، وهتفوا هتافات ضد الاحتلال التركي وممارساته اللاإنسانية، كما أبدوا دعمهم للمقاومة البطولية في حفتانين.

وجاب الأهالي السوق المركزي، ومن ثم توقفوا أمام مركز اتحاد الشبيبة غرب الناحية، وهناك ألقت الرئيسة المشتركة لبلدة حلوة فهيمة تمو كلمة باسم مؤتمر ستار، وأشارت فيها إلى أن الاعتداءات التركية وتجاوزاتها وممارساتها باتت كأمر طبيعي واعتيادي يُمارس بشكل يومي في العديد من المناطق نتيجة الصمت الدولي.

فهيمة ناشدت القوى الكردستانية بضرورة الخروج برؤية سياسية مشتركة ووضع حد للانتهاكات التركية، التي تحاول من خلالها إنهاء القضية الكردية، وقالت: "قصف شنكال والهجمات على مناطق باشور كردستان وشمال وشرق وسوريا خير دليل على ذلك".

واعتبرت فهيمة تمو الصمت الدولي تجاه الممارسات التركية كضوء أخضر يحفزها على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات واحتلال أراضي دول الجوار، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد للممارسات التركية.

عامودا

وفي ناحية عامودا استنكر المئات من أهالي عامودا العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والهجمات التركية على مناطق حق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وأكدوا تضامنهم مع مقاومة قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، خلال مسيرة نظمت في الناحية.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة المرأة الحرة في عامودا، وصولًا إلى ساحة الشهيد جهاد، شارك فيها المئات أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تنادي بالحرية للقائد عبد الله أوجلان، وتحيي المقاومة في حفتانين، كما رفع المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "لا تراجع عن أرضنا وحريتنا "، و" لا للاحتلال التركي".

واستنكر المشاركون في المسيرة الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان وبشكل خاص الهجمات على حفتانين، وأكدوا أن المقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي هي مقاومة عظيمة، ويجب أن يدعمها كل كردستاني.

ولدى وصول المشاركين في المسيرة إلى ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية ألقت الإدارية في عدالة المرأة مره زورو كلمة استنكرت من خلالها العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وشجبت باسم المشاركين الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان.

وأكدت مره زورز أن المقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي هي مقاومة عظيمة، وقالت: "مقاتلو الدفاع الشعبي يدافعون الآن عن وجود الشعب الكردي في حفتانين".

(كروب/أ ب)

ANHA