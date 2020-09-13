՛القائد عبد الله أوجلان البوصلة التي توجهنا نحو الحرية՛

طه ويس الشمام الإداري في حزب الحداثة والديمقراطية أشار إلى أنهم في حزب الحداثة والديمقراطية يعتبرون القائد عبد الله أوجلان رمزًا من الرموز التي تدافع عن الشعوب المقهورة، وأنه منبر فكر يوجه شعوب المنطقة إلى الحرية والتخلص من الظلم والاستبداد.

واستنكر طه ويس الشمام العزلة المشددة التي فرضتها السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، وبيّن أن القائد أوجلان أحيط بأسوار وعوائق لمنع وصول توجهاته إلى شعوب المنطقة.

البوصلة التي توجهنا نحو الحرية

طه الشمام أوضح أن القائد عبد الله أوجلان هو البوصلة التي يقود مسيرة الشعوب المقهورة في الشرق الأوسط، وقال: "أوجلان لا يقود شعبًا واحدًا، بل جميع الشعوب التواقة إلى الحرية من العرب والكرد والسريان، والمرأة، وهو بمثابة بوصلة توجهنا إلى الحل والحرية في الشرق الأوسط".

زبير حسين عمر الإداري في الحزب الليبرالي الكردستاني، نوه إلى أن القائد عبد الله أوجلان قائد أممي، والعزلة التي فرضت عليه من قبل السلطات التركية مخالفة لجميع الأنظمة والقوانين العالمية، وقال: "القائد محروم من كافة حقوقه كسجين سياسي، تمنع عنه زيارة الأسرة والمحامين، وحتى المطالعة، وهذا دليل على عدم اعتراف تركيا بالمواثيق والعهود الدولية".

زبير أوضح أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت ساحة صراع ومصالح دولية، اليوم، جميع الدول الأوربية والكبرى تتدخل في قضايا الشرق الأوسط، والتي تخالف أفكار القائد عبد الله أوجلان الذي ينادي بالحرية والسلام، وقال: "لذلك نرى أن هذه الدول صامتة حيال العزلة التي فرضت عليه".

(أ ب)

ANHA