՛على الشعب الكردستاني دعم ومساندة مقاومة حفتانين՛

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 16 حزيران هجمات عنيفة على مناطق باشور كردستان وبشكل خاص منطقة حفتانين، كما يستهدف وبشكل ممنهج المناطق المأهولة بالسكان، ويبدي مقاتلو ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي HPG مقاومة عظيمة، ويرى أبناء ناحية تربه سبيه أن هذه المقاومة هي مقاومة الكرامة بالنسبة للشعب الكردي.

محمد زكي مصطفى بيّن أن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على منطقة حفتانين تستهدف إرادة الشعب الكردي، والمقاومة التي يبديها مقاتلو ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي هي مقاومة الكرامة بالنسبة للشعب الكردي، وقال: "جميعنا ندرك أطماع دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى احتلال باشور كردستان وصولًا إلى كركوك والموصل".

وأشار إلى أن الاحتلال التركي وبعد فشل مرتزقة داعش في احتلال كردستان تدخّل بنفسه ليحتل كردستان، وقال: "الشعب الكردي مطالب بدعم ومساندة هذه المقاومة".

وبدوره أشار المواطن فيصل حقي إلى أن الهجمات التركية الحالية هي استمرار لهجماتها في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وقال: "كما هُزم الاحتلال التركي وقتها، سيُهزم اليوم أيضًا، لأن إرادة الشعب الكردي أقوى من هذه الهجمات وعلى الشعب الكردي دعم هذه المقاومة بكل ما أمكن".

حقي نوه إلى أن أردوغان لا يقف ضد حزب أو جزء من كردستان، وقال: "شاهدنا كيف وقف ضد إرادة باشور كردستان في الاستفتاء، وهجمات الشعب الإيزيدي في شنكال، واحتلال أجزاء من روج آفا، بالإضافة إلى التدخل في شؤون دول البحر المتوسط، ستكون نهاية أردوغان مثل نهاية جميع الطغاة.

وبدورها أوضحت خرمة علي بأن مقاومة حفتانين تمثل إرادة الشعب الكردي الذي لن يقبل بعد الآن التنازل عن حقوقه، وقالت: "نحن جميعًا ندرك أن أردوغان يحاول إنهاء الشعب الكردي من خلال كسر إرادته في حفتانين وشنكال"، وناشدت الشعب الكردستاني بالخروج ضد الاحتلال التركي الذي يقتل المدنيين وأمام العالم أجمع.

(أ ب)

ANHA