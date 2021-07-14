ˈمقاومة 14 تموز كانت ولازالت منارة درب الكفاح والنضالˈ

يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ39 لمقاومة 14 تموز في سجن آمد في باكور كردستان وتخليداً لذكرى المقاومة أقيم اليوم في مقاطعة قامشلو العديد من الفعاليات التي تستذكر نضال ومقاومة الشهداء.

كركي لكي

بهذا الصدد خرج أهالي ناحية كركي لكي صباح اليوم في مسيرة انطلقت من ساحة شهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيسي، حاملين يافطات كتب عليها "بروح مقاومة 14 تموز نحي كفاح آفاشين وزاب ومتينا".

وتوقف المشاركون وسط الناحية، ومن ثم ألقى باسم مجلس الشعب في كركي لكي، خليل برهو، كلمة قال فيها "إن المقاومة التاريخية التي أبديت في 14 تموز ذات أهمية كبيرة للكرد، لأنه النور الذي أنار سبيل النضال والكفاح".

وتابع خليل برهو بالقول "إن مقاومة سجن آمد جعلتنا ندرك أن المقاومة هي السبيل الوحيد لنيل الحرية".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تمجد وتحيي مقاومة 14 تموز في سجن آمد.

تربه سبيه

وفي السياق ذاته، نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم استذكار 25 شهيداً من مكونات الناحية من كرد وعرب وسريان الذين استشهدوا في أماكن وأوقات متفرقة، بالإضافة إلى استذكار شهداء مقاومة 14 تموز.

أقيمت مراسم الاستذكار صباح اليوم بحضور أهالي الناحية وذلك في صالة النادي السياحي شمال تربه سبيه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء بالتزامن مع إشعال ذوي الشهداء الشموع ووضع الزهور أمام صور ووثائق شهدائهم بعدها عرض سنفزيون يتضمن توجيهات القائد عبدالله أوجلان بصدد دور الشهداء في الثورة، كما عرضت صور وفيديوهات الشهداء.

تخللها كلمة ألقتها الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه، كلارا أديسا، نوهت فيها إلى "إن مكونات شمال وشرق سوريا توحدت وقدمت أغلى ما تملك من أجل حماية أرضهم وشعبهم".

كما عاهدت كلارا بمواصلة السير على طريق المقاومة التي رسمها الشهداء لهم بدمائهم لتحقيق النصر.

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها لذويهم وترديد الشعارات التي تحيي بطولات الشهداء.

تل براك

ومن جهة أخرى عقد مجلس ناحية تل براك اليوم اجتماعاً حضره أهالي الناحية وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية بالإضافة إلى حضور الأحزاب السياسية، وذلك في صالة الشهداء.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة لإقليم الجزيرة، سليمان عرب، كلمة قال فيها "مقاومة 14 تموز اتخذت من شعار (المقاومة حياة) أساساً لهم لمواجهة نظام فاشية تركيا المبني على القتل والمجازر والتعذيب، علمونا درساً في النضال والكفاح وتحمل الصعاب.

واختتم سليمان عرب حديثه بالقول إن مقاومة 14 تموز كانت ولازالت منارة في درب الكفاح والنضال والتي بفضلها تشكلت ثورة المجتمع الحر الذي يدير نفسه بنفسه.

(كروب / آ)

ANHA