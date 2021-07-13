ˈمقاومة 14 تموز بوابة الانفتاح نحو الانتصارˈ

تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية لمقاومة 14 تموز في سجن آمد بباكور كردستان استذكر أهالي ناحية جل آغا شهداء مقاومة السجون وذلك خلال اجتماع، أكدوا من خلاله بالمضي على خطى الشهداء لتحقيق طموحاتهم و العيش بحرية و ديمقراطية.

بدأ الاجتماع الذي عقد في صالة المركز الثقافي في منطقة الإنعاش التابع للناحية التي زينت بصور و أعلام الشهداء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها أشار الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو إلى أن الدولة التركية لا تزال تحاول إلى يومنا هذا تحقيق آمال أجدادها العثمانيين بتوسيع نفوذها و احتلال مناطق أخرى و احتلال الشعوب المناضلة التواقة إلى العيش بحرية و ديمقراطية .

غريب حسو نوه إلى مقاومة 14 تموز في سجن آمد و الإضراب عن الطعام كانت رسالة موجهة إلى الدولة التركية إن الشعوب المناضلة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال سياساتها العدائية و كانت ضربة قوية لها بإجراء إضراب في سجونها.

حسو أوضح أن مقاومة السجون كانت بوابة الانفتاح نحو الانتصار و تحقيق الحرية و الديمقراطية فوقوف الشهداء الطليعيين في وجه الدولة التركية أدّت إلى وقوف كافة فئات الشعب المناضلة في وجه السياسة التركية .

الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي أكد أن بداية ثورة شعوب شمال و شرق سوريا قد أنيرت بفضل مقاومة 14 تموز و تكاتف المكونات مع بعضها أمام كافة الهجمات و السياسات التي حاولت ضرب مكتسبات المنطقة و تشريد أهلها من خلال إطالة أمد الحروب في المنطقة و الشرق الأوسط.

غريب حسو بيّن أن الدول الأوربية و المجتمع المدني حالت إلى الوضع السياسي و الانخراط نحو سياسة الدولة التركية في محاولاتها لمجابهة ثورة شمال وشرق سوريا و لتأكيد ذلك كان رفض فتح معبر إنساني مع مناطق شمال وشرق سوريا واتجهت إلى المناطق التي تخضع تحت سيطرة الاحتلال التركي و مرتزقتها .

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ANHA