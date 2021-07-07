ˈعقد منتدى حواري يشكل نقطة تحول هامة في القضية الكرديةˈ

يتحضر المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا لعقد منتدى حواري موسع، تحت شعار (بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي) وذلك في 8 تموز الجاري، حيث سيتضمن المؤتمر محورين رئيسيين، هما مخاطر الهجمات التركية على الشعب الكردي، وضرورة توحيد الصف الكردي.

بهذا الصدد بيّن المواطن عبد الباقي حسين من مدينة قامشلو، أن هذا المنتدى يشكل خطوة هامة نحو تحقيق الصف الكردي، مشدداً أنه يجب على حكومة باشور كردستان ألا تنغر بالعدو التركي، الذي يسعى إلى زرع الفتن بين الكرد وتفرقة صفوفهم، وقال: "تركيا دولة محتلة هدفها الأساس فرض هيمنتها على الكرد واحتلال مناطق من باشور كردستان وشمال وشرق سوريا"، متمنياً في ختام حديثه أن يحقق المنتدى نتائج إيجابية للكرد.

من جانبها دعت المواطنة هدية سعدون الأحزاب السياسية الكردية إلى نبذ المصالح الشخصية الضيقة التي تدخل في مصلحة العدو، والعودة إلى طاولة الحوار، مناشدة جميع الكرد في عموم كردستان إلى عدم الانجرار وراء الفتن التي تسعى تركيا إلى إشعالها.

وأكدت هدية أن هذا المنتدى يشكل نقطة تحول هامة في القضية الكردية، وقالت: "كان يجب عقده منذ مدة طويلة، وهذا المنتدى سيكون بمثابة رد على هجمات تركيا"، متأملة أن يحمل هذا المنتدى بين طياته نتائج مرجوة على الصعيد الكردي، وأن يكون بداية تحقيق الانتصار على من يسعون لضرب مكتسبات الكرد.

ديرك

ومن جهة أخرى قال المواطن عبدالله حمزة، من أهالي مدينة ديرك: "كما لوحظ في الآونة الأخيرة، يتطلب اليقظة حيال الهجمات التركية الشرسة على باشور كردستان وروج آفا، لأن الدولة التركية تسعى إلى خلق فتنة وحرب أهلية بين الشعب الكردي، لذا يتطلب من الجميع أن يكونوا حريصين وحذرين حيال هذه المؤامرات".

وشدد حمزة على أن "المرحلة تتطلب التقارب بين جميع الأحزاب وتوحيد الصف الكردي للحفاظ على مكتسبات الشعب"، ونوه أن "التعاون والتنسيق هو الحل لهذه المرحلة المصيرية الحساسة".

تربسبيه

فيما بيّن برزان حاج ثلاج من أهالي قرية معشوق التابعة لناحية تربه سبيه أن مطلبهم الأساس من الأحزاب الكردية الاستماع إلى مطالب الشارع الكردي وإعلان الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال التركي.

(كروب / آ)

ANHA