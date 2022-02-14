 YJA Star: يجب تطوير حرب الشعب الثورية لتحرير القائد أوجلان جسدياً

أصدرت القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة - ستار (YJA Star)، بياناً، في الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، استذكرت في مستهله كافة شهداء الحرية بكل احترام وامتنان.

وأكدت على أن طموحات وأوهام القوى المتآمرة في الشرق الأوسط قد تلقت ضربة كبيرة مع خروج القائد أوجلان إلى الساحة، وقال: "لقد ابتكر القائد أوجلان الكرد الأحرار، وعلى هذا الاساس منح شعوب الشرق الأوسط الوعي بالحرية، فالمؤامرة الدولية التي نفذت بحقه هي مؤامرة نفذت ضد الكردياتية الحرة، وضد الوعي بالحرية التي يرنوا إليها المجتمع الإقليمي والعالمي، لأن المؤامرة هي حرب خاصة تعتمد على إبادة الإرادة والوعي، وهي مفهوم إبادة وصهر ممنهجة، أحيت إرادة القوى المتآمرة إنكار الوجود البشري في شخص القائد أوجلان، وهذا الانكار هي العقوبة الأكثر شدة التي تفرض على الوجود".

وأشارت إلى أن القائد أوجلان أحبط المشروع المستقبلي للقوى المهيمنة في الشرق الأوسط، وأسس وحافظ على نموذج الأمة الديمقراطية للشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط على مدى الخمسين سنة الماضية، مضيفاً "تحول القائد أوجلان بوقفته النضالية هذه إلى مصدر كبير للأمل والإيمان والإرادة للشعوب، فنحن نرى اليوم أن بياناً واحداً للقائد أوجلان الذي يقود الحداثة الديمقراطية، يغير أجندة العالم بأسره".

وعن نظام العزلة المشددة التي تفرضها سلطات الدولة التركية الفاشية، قالت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة – ستار (YJA Star)، في بيانها إن البشرية جمعاء علمت جيداً أن الأنظمة الديكتاتورية والقوى المهيمنة تسعى الى حصر صوت الحرية داخل جدران إمرالي".

وتابع: "نظام التعذيب في إمرالي، الذي تحول إلى عار على الإنسانية، يسمح للأشخاص الشرفاء الذين يريدون التخلص من هذا العار بالتجمع حول القائد أوجلان؛ لم تعد البشرية وخاصة المرأة قادرة على العيش مع هذا العار والخزي، لأن فلسفة الحياة التي ينادي بها القائد أوجلان، تتوسع تدريجياً على المستوى العالمي، وتنذر بالفشل التاريخي للمتآمرين".

كما شدد على أن قوى المتآمرين، لن تتمكن من التغاضي عن صوت الحقيقة للمجتمعات حتى وإن تجاهلت، فالسبيل الوحيد للنضال ضد المؤامرة القذرة وحفظ الكرامة هي التجمع حول القائد أوجلان، لهذا السبب يجب على النساء والشبيبة بجميع الأطياف والأعمار والذين يؤمنون بحقيقة القائد، أن ينتفضوا من أجل وقف نظام التعذيب المنافي للإنسانية في إمرالي، وسيتحول كل عمل، يتم اتخاذه لهدم الجدران المحيطة بالقائد، فعالية أكثر أصالة في تاريخ الحرية المشرف للبشرية".

ودعت القيادة المركزية لوحدات حماية المرأة الحرة "عموم شعبنا وخاصة الفئة الشابة لقراءة مرافعات القيادة وتطوير حرب الشعب الثورية بهذا الوعي، إن القرار الأساسي لحرب الشعب الثورية هي المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وركزت القيادة المركزية على أن "هذا القرار ينطبق على المرأة على وجه الخصوص كحجة في الحياة والحرب، الثورة التي قادتها المرأة في روج آفا وتدفق النساء إلى شنكال للدفاع عنها وتصعيد النضال، وانتفاض النساء من أجل تحقيق حياة حرة، هي نتيجة خطوة القائد نحو الحرية، وسيكون أعلى مستوى من الحرية التي يتمتع بها المجتمع، وخاصة المرأة والفئة الشابة لينظموا أنفسهم ضد ما يعيق الحرية، وللبدء بحرب الشعب ضد النظام، لذا فإن جيش المرأة من وحدات حماية المرأة ـ ستار هي مثال ملموس على تصعيد الحرية للنساء في جميع أنحاء العالم".

ودعت جميع النساء للانضمام إلى وحدات المرأة الحرة – ستار، ودعم الحرية والتضامن مع قائد الحرية، وقالت: "بصفتنا مدافعات عن الحياة الحرة والقيادة، نحن اتباع قياداتنا الحرة مثل شيلان كويي ونوجين ايرسي، سوزدار قامشلو، نودا ساسون، دلال كلناز، شفين ونالين، في مواجهة المؤامرة الدولية التي تسعى لجعلنا نواصل الحياة بلا قائد، نؤكد بالسير على خطى القائد والوصول إلى مستوى القيادة، لم نعتد الحياة بدون القائد بعد ولن نعتاد ذلك، فكل مقاتلة في وحدات المرأة الحرة- ستار ستضحي من أجل حرية القائد أوجلان، لأنه يعد قائد الحرب والحياة بالنسبة لنا، وسنبني حياة حرة عظيمة بناءً على أسس وتعليمات القائد أوجلان الخاصة بالحرية، أعظم انتقام لنا من العدو هو أن نكون مقاتلي الحياة، وسننتقم من العدو شر انتقام بفضل بطولة المرأة".

وتعهدت القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة، بتصعيد النضال لضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وخلق حياة كريمة للشعب الكردي.

(ي م)