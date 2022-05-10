 YAT تلقي القبض على أحد ميسّري تأمين الأسلحة لمرتزقة داعش

وأصدر المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه: "في إطار ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، ألقت وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية القبض على أحد الميسّرين في مجال تأمين الأسلحة والتمويل لخلايا تنظيم داعش الإرهابي في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وتمت العملية بناء على معلومات دقيقة حصلت عليها الوحدات، حيث تمّت مداهمة منزل كان المرتزق المطلوب يقطن فيه.

وخلال العملية، صادرت الوحدات كمية من الأسلحة، حيث تم تحويل المرتزق المعتقل إلى القضاء.

وكانت وحدات مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض خلال الأيام الماضية، على متزعم لمرتزقة داعش مع اثنين من المتعاونين المحليين معه في مدينة الرقة".

(م ح)