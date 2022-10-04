 تظاهرة في قامشلو ...التأكيد على استمرار النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

التظاهرة خرجت في حي العنترية بالجهة الشرقية من مدينة قامشلو، وشارك فيها المئات من الأهالي وأعضاء حركة الشبيبة الثورية.

وانطلقت من دوار الصوامع باتجاه دوار عفرين، وسط ترديد الشعارات التي تحيي المقاومة ونضال القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي إلى جانب رفع صور القائد وأعلام حركة الشبيبة الثورية

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار عفرين وقفوا دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها عضو حركة الشبيبة شيرو قامشلو كلمة ، ندد فيها بالعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان في سجن إمرالي.

وأكد أن فعالياتهم ونضالهم مستمر حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد، مطالباً الشبيبة برفع وتيرة النضال والمقاومة والوقوف أمام مؤامرات الأعداء .

لتنتهي المظاهرة بترديد شعارات تحيي المقاومة.

(سـ)

ANHA