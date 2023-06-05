 تصاعد الرفض الشعبي لقرار تمديد حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان

خرج أهالي ناحية صرين التابعة لمقاطعة كوباني بإقليم الفرات، في مظاهرة منددة بقرار سلطات الاحتلال التركي تمديد حظر لقاء القائد بموكليه وعائلته لـ 6 أشهر أخرى، في استمرار ردود الفعل الشعبية الرافضة للقرار التي يشهدها شمال وشرق سوريا.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من مدخل ناحية صرين جنوب كوباني، المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمجالس والكومينات، والشخصيات السياسية في الإقليم.

المظاهرة التي جابت الناحية، رُفعت فيها صور القائد عبد الله أوجلان، ورُددت الشعارات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان "يحيا القائد، لا حياة بدون القائد، يسقط المتآمرون".

مع وصول المتظاهرين إلى ساحة بلدية الشعب في ناحية صرين، تحولت لوقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تخللها مخاطبة عضوة منسقية مؤتمر ستار في ناحية صرين، منى أحمد، المشاركين.

وقالت: "القائد عبد الله أوجلان هو أول من طالب بحرية المرأة وبحث عن سبل حريتها، ونحن اليوم هنا لنؤكد للقائد بأننا معه، وسنسعى لكسر العزلة المفروضة عليه ونحقق حريته الجسدية".

وأضافت: "المشروع الذي طالب به القائد مشروع ديمقراطي، لم يميز فيه بين أحد، بل طالب بحرية كافة المكونات وهذا ما جعل المستبدين يتآمرون عليه".

وتابعت منى أحمد: "نعلم أنه بعد الانتخابات التي جرت في تركيا، تم تمديد العزلة المفروضة على القائد لـ 6 شهور أخرى، ونحن أهالي مقاطعة كوباني، نطالب القوى الدولية والمنظمات الإنسانية بالتدخل، وإلزام تركيا بالقوانين الإنسانية".

وانتهت المظاهرة بترديد المشاركين "لا حياة بدون القائد".

(ن ك/د)

ANHA