 تركيا كانت وما تزال تمارس سياستها ضد حرية الشعوب

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس عوائل الشهداء في دير الزور تنديداً بممارسات الدولة التركية وطريقة إرسالها لجثمان الشهيد عكيد إيبك عبر طرد بريدي إلى والدته، وجاء فيه:

"باسم مجلس عوائل الشهداء نتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الشهيد عكيد إيبك من أهالي آمد شمال كردستان الذي كان يخوض معارك ضد الاحتلال التركي.

إننا ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال التركي الفاشي، هذا الاحتلال الذي كان وما يزال ضد حرية الشعوب التي تتطلع إلى الحرية والمساواة.

الدولة التركية لها تاريخ أسود وماض شنيع مع شعوب المنطقة، التي احتل أراضيها، فقد احتل الوطن العربي ما يقارب 450 عاماً، وسحبت أبناءه إلى الحروب لتحقيق مصالحها الاستعمارية، والآن تُمارس نفس النهج، من قتل وتشريد وأمام أنظار العالم في كل من عفرين، كري سبي وسري كانيه، حيث قامت بتغيير ديمغرافية هذه الأماكن.

الدولة التركية التي تدّعي الديمقراطية لها تاريخ أسود في المنطقة من إعدامات جمال باشا السفاح إلى مجازر أردوغان، وهي أكبر دولة فاشية في العالم وأفعالها تشهد بذلك.

وفي النهاية نقول للذين يقاتلون في الصفوف الأولى ضد الاحتلال لكم كل الاحترام والتقدير".

(كروب/س و)

ANHA