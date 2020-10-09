 ترامب يمدد حالة الطوارئ الخاصة بشمال وشرق وسوريا ويحمل تركيا المسؤولية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في شمال شرق سوريا لمدة عام واحد، فيما حمل تركيا مسؤولية تعرض المدنيين للخطر بالإضافة لتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
خبر 2020-10-09T12:29:00 مركز الأخبار

وجاء في بيان البيت الأبيض الذي نشره الأخير على موقعه الرسمي "في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بموجب الأمر التنفيذي 13894، أعلنت حالة طوارئ وطنية وفقاً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (USC 1701-1706) للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والتي شكلتها الحالة في سوريا وفيما يتعلق بها".

وقال البيان "إن الوضع في سوريا وفيما يتعلق بها، ولا سيما الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة التركية من جهة شن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، يقوض حملة هزيمة داعش في العراق وسورية، ويعرض المدنيين للخطر، وتهدد إحلال الأمن والسلام والاستقرار في سوريا، كما وهو لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف البيان" لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وأن تبقى سارية المفعول إلى ما بعد 14 أكتوبر 2020".

(م ش)


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