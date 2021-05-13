 طقس خاص يحييه أهالي قرية صالحية في تل حميس لاستقبال العيد

هذه عادة أهل القرية التي تقع 5 كم غرب ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، توارثوها عن أجدادهم، وتقام صباح كل عيد (الفطر والأضحى).

وتحضر كل أسرة من القرية طبقًا من الطعام "منسف اللحمة والرز، والثريد (أكلة عربية مشهورة)، وغيره من أنواع الطعام، وتوضع في ساحة مسجد القرية، ليأكل منها من يرتاد المسجد.

وتعتبر قرية الصالحية من أقدم القرى في ناحية تل حميس، حيث سكانها من عشيرة "البو حمادة العربية".

وأثناء الطعام، يتبادل أبناء القرية الجلوس على الأطباق، واحدة تلو الأخرى حتى يأكل من كل الأطباق، وهكذا يتذوق من جميع الأطعمة التي وردت إلى المسجد.

وتقام تلك التحضيرات في أجواء جميلة من التآلف، إذ اعتادت الأسر على إحيائها في كلا العيدين "عيد الفطر"، و"عيد الأضحى"، وتشارك فيها جميع الأسر في القرية.

صالح الخلف من أهالي القرية قال "تعتبر هذه العادة من العادات القديمة في القرية، وقد توارثناها عن أجدادنا، حيث تقوم جميع الأسر في القرية بتحضير وجبة طعام وجلبها إلى المسجد حتى يفطر بها المصلون بعد خروجهم من المسجد، بعد الانتهاء من صلاة العيد، وهنأ الخلف العالم بحلول عيد الفطر السعيد.

(سـ)

ANHA