وحضر الفعالية, ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر والمرأة الشابة والشبيبة الثورية ومكاتب ولجان المرأة وذلك أمام مبنى مركز الثقافة والفن في الطبقة.

وبدأت بالترحيب بالحضور من قبل عضو المركز الثقافي عامر العناد، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

تلتها كلمة باسم المبادرة السورية لحرية القائد ألقاها نائب لجنة الثقافة والفن مثنى عبد الكريم وجاء فيها: "نشكر لجنة الثقافة الفن وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن في منطقة الطبقة، لقيامها بهذه الفعالية تحت شعار" حرية القائد عبد الله أوجلان هي حرية الشعوب".

وتضمنت الفعالية عرض كتب عن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان منها مانفيستو الحضارة ولن تستطيعوا حجب شمسنا وسيوان والشرق الأوسط والأزمة وحل الحضارة الديمقراطية في مجتمع الشرق الأوسط والأمة الديمقراطية

وأضافت الكلمة: "نثمن ونقيّم عالياً مثل هذه الفعاليات التي تختص بالتعريف بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ونضاله، الذي وهب كل حياته من أجل حرية الشعوب والديمقراطية والسلام والازدهار.

ولفتت الكلمة "إلى مضي ثلاث سنوات على عدم لقاء القائد بمحاميه وكذلك مضت سنة وخمسة أشهر لم يتم فيها التواصل مع القائد بعد مكالمته الأخيرة التي لم تتجاوز أكثر من أربع دقائق مع شقيقه".

وأكدت الكلمة "على تكثيف الفعاليات والأنشطة لتشكل ضغطاً عالمياً لكسر العزلة"

تلتها فقرة غنائية باللغتين العربية والكردية عن القائد عبد الله أوجلان من فرقة بوطان، وياسمين الطبقة، وروكان حمي الطبقة.

وفي الختام عقد المشاركون حلقات الدبكة الشعبية محيين مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي

(س ك/سـ)

ANHA