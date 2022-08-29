 TEV-DEM تحذر من مساعي دولة الاحتلال للقضاء على الكرد وتدعو لفضح عمالة PDK

يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتعامل مع الاحتلال التركي والتواطؤ معه لشن الهجمات على باشور كردستان ومقاتلي الكريلا..

حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM وخلال بيان أصدرته اليوم، أشارت إلى ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للشعب الكردي وتعامله مع الاحتلال، ودعت إلى الالتفاف حول قوات الكريلا.

وفي بيانها نوهت الحركة إلى الاتفاقيات التي تحاول دولة الاحتلال التركي عقدها مع حكومة دمشق، وقالت إنها تسعى لتمرير سياسات العثمانية الجديدة بهدف إنهاء المشروع الديمقراطي.

وجاء في البيان:" تحاول حكومة العدالة والتنمية الإرهابية إقامة وإعادة العلاقات مع حكومات دمشق وطهران وبغداد ما شكل تغيراً خطيرا على الساحة السياسية لإحياء اتفاقيتها الأمنية المستحدثة لضمان تمرير سياسات العثمانية الجديدة مع هذه العواصم بهدف انهاء المشروع الديمقراطي المتمثل بإرادة الشعوب وعلى رأسها القضية الكردية ".

البيان أضاف أنه ما تفعله تركيا يشير إلى ضعفها وفشل سياساتها ولإخفاء خسائرها أمام الكريلا " ذلك يشير إلى ضعف وفشل سياسة هذه الحكومة المجرمة جملة وتفصيلا نتيجة تعرضها لهزائم متتالية سياسيا وعسكريا وخاصة أمام مقاومة الكريلا وإرادة الشعوب المقاومة لسياسات دولة الاحتلال التركي الفاشي التي تحاول خلق الفتن وسياسة فرق تسد من خلال مخططاتها التأمرية في هذه المرحلة المصيرية والهامة لخنق القضية الكردية وإنهاء ملفها دوليا ونسف جهود قضايا الشعوب والمكونات المنطقة المتكاتفة والمتحالفة ضد الاحتلال والإرهاب الترك".

حركة المجتمع الديمقراطي تابعت بيانها بالحديث عن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وجبال كردستان والهزائم التي يتلقاها، وأشارت إلى الدعم الذي يقدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال: إن جيش الاحتلال التركي يتعرض بشكل يومي في عديد من المناطق متينا وزاب وافاشين ومناطق أخرى لهزائم والفرار نتيجة الخسائر في العتاد والأرواح.

ولكن للأسف رغم النداءات والمناشدات من جميع القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني لسلطات حزب الديمقراطي الكردستاني الكف عن تقديم الخدمات للجيش التركي المحتل، ولكن تحركات قوات الديمقراطي في تلك المناطق مازالت تساهم بخدمة علنية بعيدة كل البعد عن ثقافة والقيم الجوهرية الكردية ليساهم بفك الحصار عن جيش الاحتلال التركي المحاصر من خلال فتح ممرات والطرق المؤمنة للجيش المحتل بهدف ضرب إرادة مقاومة الكريلا وهذا الإسهام أو تعامل بهذا الشكل يعرض القضية الكردية للخطر".

وخلال البيان وجهت الحركة نداء للقوى السياسة والوطنية الكردستانية والمنظمات الحقوقية والمدنية للحذر من اتفاقيات الاحتلال التركي، وقالت:" إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على التعامل وتقديم خدمات لدولة الاحتلال التركي وعلى حساب مقاومة الكريلا ودمائهم جريمة لا تقبل ولا يسمح بها التاريخ ويضع إنجازات ومكتسبات شعبنا في دائرة الخطر".

كما طالبت الحركة في ختام بيانها الشعوب بالالتفاف ودعم مقاومة الكريلا والعمل على فضح سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني "الذي يود تسليم انجازاتنا ومكتسباتنا ومقاومتنا إلى الدولة الفاشية التركية".

(سـ)