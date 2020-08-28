 تعزيل المصارف الزراعية.. مشروع يحدّ من تمدد التصحر في ريف الرقة الشرقي

تعد المصارف الزراعية في أرياف الرقة، من المشاريع الزراعية المهمة للمزارعين، وخاصةً الأراضي التي تكثر فيها مياه الري، حيث تُساعد المصارف في نقل المياه الزائدة من الأرض الزراعية إلى نهر الفرات، وهذه المياه الزائدة تهدد الزراعة بشكل عام، كون ارتفاع نسبة المياه في التربة تسبب التملح، ويؤدي إلى التصحر وتضرر المحصول الزراعي.

لجنة الزراعة في الريف الشرقي، وقع على عاتقها مساعدة المزارعين، من خلال تنفيذ مشروع حيوي بتعزيل المصارف المحيطة بالأراضي الزراعية، بطول 60كم، وهذا المشروع موزّع ضمن أرض الزور التي تبلغ مساحتها 19ألف دونم محاذية لنهر الفرات وضمن منطقة الكرامة.

المشروع يهدف إلى تنظيف المصارف من الأعشاب الممتدة كالزل والبردي وغيرها من الأعشاب الضارة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الورشات الخاصة في لجنة الزراعة إلى تعزيل قناة الري فولكانة، وبطول 10كم من الطحالب النهرية والطين المتجمع في القناة.

بشير الصالح أحد المزارعين في منطقة الكرامة يقول إن هذا المشروع مهم جدًّا بالنسبة لكل الفلاحين في المنطقة، كونه يخفف من تمدد التصحر الذي حلّ في أراضينا منذ 8 سنوات، وأضاف لم يتم تعزيل هذه المصارف في المنطقة منذ زمن بهذا الشكل الكبير، ولقد أصبح ما يقارب الـ 1500دونم غير قابل الزراعة بسبب الانسداد الذي يحدث في المصارف الزراعية نتيجة الأعشاب المتراكمة".

المشرف على المشروع والعضو في لجنة الزراعة والري في مجلس الكرامة علي الجاسم أوضح أن هذا المشروع جاء بعد كثرة الشكاوى من قبل المزارعين، حيث قمنا باستجرار 4 من آليات "باكر" ذراع طويل من لجنة الزراعة في الرقة لتعمل على تعزيل المصارف وقنوات الري، وأكد أن المشروع مستمر ومدة الانتهاء من العمل تُقارب الشهر.

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ANHA