 تأمين مياه الري لـ 6500 دونم بعد إعادة تأهيل مضختي مياه بريف دير الزور الشرقي

يعتمد غالبية أهالي ريف دير الزور الشرقي على الزراعة بالدرجة الأولى في معيشتهم، إلا أن الأضرار التي خلفتها مرتزقة داعش بمضخات الري الزراعية في المنطقة أثر بشكل سلبي على الواقع المعيشي في المنطقة.

وبعد تحرير ريف دير الزور الشرقي من مرتزقة داعش عملت لجنة الزراعة في مجلس دير الزور المدني على دعم الزراعة عن طريق إعادة تأهيل مضخات الري التي تغذي الأراضي الزراعية بالمياه.

وعملت لجنة الزراعة ببلدة هجين منذ منتصف العام المنصرم على إعادة تأهيل مضختي مارديني الواقعة بقرية غرانيج، ومضخة الغربية الأولى في قرية البحرة، وانتهت من العمل بداية شهر شباط 2022.

وكان قد تم تركيب مضختي مارديني، والغربية الأولى بعام 1994 وكانت تغذي كل مضخة بما يقارب الـ 1000 دونم، إلا أنها تعرضت للخراب إبان سيطرة مرتزقة داعش على المنطقة.

رئيس قسم الجمعيات بمديرية الزراعة ببلدة هجين خليل المحمد قال إن الورش الفنية قامت صيانة المعدات القديمة التي كانت معطلة.

وأضاف خليل المحمد "قمنا باستبدال الأنابيب و ملحقاتها بأنابيب جديدة ومحول كهربائي جديد مع كامل الملحقات بالإضافة إلى 6أعمدة إنارة وإعادة تأهيل غرف الخدمة في المضختين".

وأوضح المحمد "المضختان بدأت بالعمل مطلع الشهر الجاري وأصبحت تغطي مساحة 6500 دونم بعد إعادة تأهيلها بينما كانت في السابق تغذي كل مضخة 1000دونم فقط".

وأكد المحمد أن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات أدى إلى تراجع الزراعة في المنطقة بشكل عام، واستمرار انخفاض منسوب المياه سيزيد من معاناة المزارعين في المنطقة".

والجدير بالذكر أن مديرية الزراعة التابعة للجنة الزراعة بمجلس دير الزور قد وضعت في مخططها لعام 2022 إعادة تأهيل 7مضخات مياه بريف دير الزور الشرقي ومن المقرر أن يبدأ العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

(خ)

ANHA