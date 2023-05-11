 سيمالكا: المعبر من طرفنا مفتوح باعتباره معبراً إنسانياً وفيش خابور تربطه بأمور سياسية

تنويه إدارة معبر سيمالكا، جاء منشوراً على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وخلاله، أشارت الإدارة:

" قامت إدارة معبر فيش خابور الحدودي بإبلاغنا اليوم بإغلاق المعبر الحدودي بين إقليم كردستان وروج آفا ( شمال و شرق سوريا ) بقسميه التجاري والإنساني بالإضافة إلى معبر سويدية الحدودي.

كما أبلغنا بأنه سيسمح فقط بعبور حاملي الإقامات الأجنبية والعراقية الأسبوع القادم ضمن الأيام المسموحة للعبور وهي أيام السبت والاثنين والأربعاء كما يسمح بعودة أهالي روج آفا الذين عبروا إلى الإقليم بغاية العلاج والعرائس اللواتي لديهن مقابلات في الإقليم".

إدارة المعبر نوهت أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه إغلاق المعبر أمام الحركة الإنسانية والتجارية من طرف إدارة معبر فيش خابور ".

وأكدت بالقول: "المعبر من طرف روج آفا مفتوح ولم يغلق أبداً باعتباره معبراً إنسانياً ولكن تسعى إدارة معبر فيش خابور دائماً لربط المعبر بالأمور السياسية".

(سـ)