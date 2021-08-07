 شبيبة PYD: على المجتمع الدولي إنهاء حصار حكومة دمشق على حلب والشهباء

وأدلى شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب ببيان إلى الرأي العام، وذلك من أمام مركزهم في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود حول الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء.

وقرئ البيان من قبل عضو شبيبة الحزب في حلب علاء الدين علو، وجاء في نصه:

"بعد ثلاث سنوات من التهجير القسري المستمر لأهالي عفرين الموجودين في مناطق الشهباء، مازال جيش الاحتلال التركي وفصائل المرتزقة التابعة له تواصل عمليات القصف الممنهج على المدنيين العزل، ومن جانب آخر تفرض الحكومة السورية الحصار الخانق على المنطقة، مما يزيد وضع المدنيين القاطنين في مخيمات اللجوء سوءاً".

مضيفاً أن "لقمة عيش المواطنين مغمسة بالذل بسبب هيمنة ما يسمى الفرقة الرابعة التابعة للحكومة السورية على مداخل مدينة حلب والشهباء وفرض ضرائب طائلة على المواد الأولية كالمحروقات والمواد الطبية والأدوية وغيرها، ما يؤدي إلى كارثة إنسانية".

وأدان البيان واستنكر "هذه التصرفات من قبل الحكومة السورية" وحث "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي على إيجاد حلول منصفة تحسّن من معيشة المدنيين وتنهي حالة الحصار المطبقة على مهجري عفرين وإخراج المحتل وإعادة الأراضي لسكانها الأصليين".

(ح م)

ANHA