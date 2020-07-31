 صبيحة عيد الأضحى مجهولون يغتالون مختار بلدة الدحلة

وأفاد مراسلنا من الريف الشرقي لمدينة دير الزور أن مختار بلدة الدحلة علي الويس تعرض للاغتيال صباح اليوم، أثناء توجهه إلى أداء صلاة عيد الأضحى في جامع البلدة، مشيرًا إلى أن الأهالي عثروا عليه ملقىً على الأرض، وأن قوى الأمن الداخلي طوقت مكان الحادثة، وبدأت بالتحري.

ونقل مراسلنا عن أهالي البلدة، أن عملية الاغتيال تمت بسلاح مزود بكاتم صوت، نظرًا لعدم سماع أي صوت لإطلاق الرصاص.

هذا وقد فقد، يوم أمس، المتحدث باسم قبيلة العكيدات سليمان الكسار حياته وأُصيب ابنه، إثر هجوم شُنّ عليه في منزله الكائن في منطقة البصيرة بريف دير الزور.

ANHA