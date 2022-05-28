 قوى الأمن الداخلي تكشف ملابسات ثلاث جرائم قتل وتؤكد أنها ليست عمليات سطو وسرقة

ونشر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، مساء اليوم، أن قواتهم تمكنت من كشف ملابسات ثلاث جرائم قتل حصلت في فترات متقاربة.

قوى الأمن الداخلي قالت أن اثنتين منها حصلتا في مدينة قامشلو، وهي جريمة قتل المواطن “عبد الغني فرحان شمدين” التي حصلت بتاريخ 2022/5/15 ، و جريمة قتل المواطن ” فرحان نذير مجيد ” التي حصلت بتاريخ 2022/5/19 ، وجريمة في الحسكة و هي جريمة قتل الطفلة “وعد سمير الحسين” و التي حصلت بتاريخ 2022/5/

وأشارت إلى أنه بعد الاشتباه بعدة أشخاص و التحقيق معهم و مواجهتهم بالأدلة التي تدينهم. اعترف المشتبه بهم بالجرائم التي نسبت إليهم و أفادوا ضمن التحقيق الأولي معهم بأن الجرائم التي أقدموا عليها كانت لخلافات و خصومات شخصية مع الضحايا.

قوى الأمن الداخلي أكدت أن الملابسات تخالف ما روج به على مواقع التواصل الاجتماعي من عمليات سرقة و سطو و التي أثارت مخاوف الأهالي في كل من مدينتي قامشلو والحسكة.

وقالت أنه ستحول الجناة إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق و الاجراءات القانونية بحقهم.

(سـ)

ANHA