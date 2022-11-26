 قسد تعلن مقتل مرتزقين وإصابة 6 في عملية ردّ مشروع ضد قاعدة للاحتلال

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً إلى الرأي العام، بصدد عملية رد مشروع على هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وخلال البيان أكدت القوات مقتل اثنين من مرتزقة الاحتلال التركي في عملية رد استهدفت قاعدة للاحتلال التركي كانت تستخدم في الهجوم على المنطقة.

وجاء في البيان الذي نشره المركز الإعلامي: " قُتل اثنان من مرتزقة الاحتلال التركي وأُصيب ستة آخرون خلال عملية للرد المشروع نفذتها قواتنا صباح اليوم واستهدفت قاعدة للاحتلال في قرية عبد الحي بزركان كانت تستخدم في الهجوم على المنطقة. قواتنا باغتت مجموعة من المرتزقة الذين كانوا يستعدون للهجوم، حيث تم تنفيذ العملية بنجاح".

(سـ)