 قسد عن هجمات الاحتلال التركي: يحاول افتعال بيئة مناسبة لإحياء داعش وتقويته

زاد الاحتلال التركي من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، وكردستان بشكل عام، حيث بدأ بهجمات في فجر يوم10 شباط الجاري، بهدف احتلال منطقة غاري، وعن ذلك أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ـ اليوم ـ بيانًا إلى الرأي العام، أشارت فيه إلى أن تركيا تحاول إحياء داعش وتقويته.

فيما طالبت التحالف الدولي والقوى الفاعلة بعدم الوقوف صامتين أمام الاحتلال والفوضى التي تخلقها الدولة التركية.

وجاء في نص البيان: "زادت قوات الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من هجماته على مناطق شمال سوريا – وروج آفا، وباشور كردستان.

بدأت دولة الاحتلال بالهجوم على جبل غاري التابع إداريًّا لمحافظة دهوك جنوب كردستان، على الرغم من أنّ هذه المنطقة ليست على الحدود التركية، وإنما في داخل أراضي إقليم جنوب كردستان".

وتابع البيان "تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على غرب وجنوب كردستان تستهدف عموم الشعب الكردي، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ما يؤدي إلى افتعال بيئة مناسبة لإحياء تنظيم داعش الإرهابي وتقويته من جديد، كما أنها تؤثر بشكل سلبي في الحرب ضد هذا التنظيم الإرهابي".

وأضاف "خاض الشعب الكردي وشعوب المنطقة نضالًا لا مثيل له ضد داعش، وهذا النضال مستمر إلى يومنا هذا، لكن ممارسات الدولة التركية تستهدف مكتسبات وانتصارات الشعب الكردي والعربي وجميع شعوب المنطقة.

ولهذه الأسباب نحن في قوات سوريا الديمقراطية نرى أنّ هجمات دولة الاحتلال التركي على جبل غاري تشكل خطرًا، كما أننا نوضح أنّ موقفنا في محاربة تنظيم داعش والاحتلال التركي سيستمر كما كان عليه سابقًا".

بيان القيادة العامة لقسد طالب في ختامه التحالف الدولة بمحاربة داعش والقوى الفاعلة، وعدم الوقوف صامتين أمام الاحتلال والفوضى التي تخلقها الدولة التركية.

(سـ)