 PYD: المؤامرة لم تستهدف الكرد فقط بل جاءت ضمن سياق استعباد شعوب الشرق الأوسط

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديموقراطي PYD اليوم بياناً استنكر فيه المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان جاء فيه:

"بيومٍ أسود أليم من تاريخ الشعوب في” 15 . 2 .1999″ تفاجأ الشعب الكردي والرأي العام العالمي بالإعلان عن وقوع قائد الشعوب عبد الله أوجلان في الأسر لدى الفاشية التركية، وكان يوماً أسوداً بكل معنى الكلمة، فقد نزل الشعب الكردي في الوطن والمهجر إلى الميادين للتعبير عن سخطهم ومواجهة المؤامرة القذرة نحوهم، فمنهم من استشهد في مواجهة القوى المتورطة في المؤامرة ومنهم من أضرم النار في أبدانهم للدلالة على أن النار في قلوبهم أشد حرقاً من النار التي تلتهم أبدانهم".

تابع البيان "عندما انقشع الغبار عن المؤامرة ظهر للقاصي والداني أن المؤامرة لم تكن تستهدف الشعب الكردي فقط وإنما جاءت ضمن سياق استعباد شعوب الشرق الأوسط جميعاً وجعلهم روبوتات طيعة في خدمة الحداثة الرأسمالية، فيما يشبه نظاماً عبودياً مستحدثاً يتناقض مع القيم الإنسانية التي خلقتها البشرية وتوارثتها عبر عشرات آلاف السنين، تلك القيم التي جعلت الإنسان إنساناً حراً في مجتمع بشري تسوده الحرية والديموقراطية ومساواة الجنسين ليكون مجتمعاً إنسانياً مميزاً، ويحيا في بيئة حية متوازنة في تآلف ووئام. ووجدت تلك القوى القائد أوجلان عقبة في طريقها فقررت إزالته".

أضاف البيان: "فلسفة وأفكار ومشاريع القائد آبو باتت جلية من خلال مرافعاته التي تقدم بها إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتلخصت في باراديغما الأمة الديموقراطية التي تشكل حلاً للأمة الكردية وجميع أمم الشرق الأوسط، وتقطع الطريق أمام تناحر الشعوب والمكونات والصراعات التي استفادت منها القوى الاستعمارية، وقوى احتكار السلطة والثروة التي كانت شريكة لقوى الهيمنة العالمية على مدى قرون مديدة".

أكد البيان "إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديموقراطي وفي الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لليوم الأسود، نعرب عن تمسكنا بحرية القائد آبو، ونرى أن التمسك بفلسفته وأفكاره والدفاع عنه وعن حريته واجب إنساني تتطلبه كافة القيم الإنسانية. وإذا أردنا أن تسود هذه القيم المتمثلة في الحرية والديموقراطية والسلام بين الشعوب والمكونات، وبين المجتمعات والبيئة، فعلينا ضمان الحرية للقائد آبو الذي هو مهندس هذه المشاريع التي تهم كل مجتمعات الشرق الأوسط والبشرية جمعاء ليتمكن من النضال لأجلها. ونهيب بكل أبناء شعبنا وكافة القوى الديموقراطية والمنظمات الإنسانية إلى التعبير عن تمسكها بالقيم التي تمسك بها القائد آبو وكانت سبباً في وضعه بين أربعة جدران في جزيرة نائية محروماً من لقاء البشر.

حرية القائد آبو هي حرية الشعب الكردي وحرية كل شعوب الشرق الأوسط".

(ف)