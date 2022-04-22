 PYD: الاحتلال التركي لم ولن يستطيع كسر إرادة شعبنا مادامت فيه روح المقاومة الثورية

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بياناً إلى الرأي العام، حول هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، جاء فيه:

"في حربٍ شاملة تقودها الدولة الفاشية التركية على الشعب الكردي في باشور وروج آفا وعلى شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، يقوم تحالف الفاشية (Mhp . Akp) بضرب وزعزعة استقرار المناطق الآمنة الآهلة بالسكان، في شمال وشرق سوريا؛ لأن الفاشية التركية لا تروق لها أن تكون المنطقة في سلام وأمان، بسبب عقليتها العنصرية الشوفينية ضد شعوب الشرق الأوسط وخاصة الشعب الكردي والمبنية على إفناء وإبادة الشعوب والمشاريع الديمقراطية".

تابع البيان "في صبيحة هذا اليوم قامت الفاشية التركية وآلتها العسكرية الإجرامية بضرب مركز مدينة كوباني وعدة قرى تابعة لإقليم الفرات بقذائف المدفعية، مما أدى الى وقوع جرحى ودمار بناء مؤلف من طوابق في مدينة كوباني، تزامناً بضرب عدة قذائف وصواريخ في مقاطعة الشهباء بقرى شوارغة وعلقمية ومرعناز وتل عجر ومشتل في ناحية شرا، ومحيط ناحية تل رفعت وقرى عين دقنة وبيلونية وشيخ عيسى وسموقة وسد الشهباء".

أضاف البيان "كل هذه الهجمات تحصل أمام مرأى ومسمع القوى الضامنة التي عقدت اتفاقيات مع دولة الاحتلال التركي لوقف إطلاق النار، بينما الاحتلال التركي يمارس أبشع انواع الحروب ويقوم بقصف الأهالي بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ ولم يلتزم يوماً بتلك الاتفاقيات".

شدد البيان "أننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ندين ونستنكر أولاً صمت وتخاذل المجتمع الدولي وعلى رأسها القوى الفاعلة في الملف السوري أمام هجمات وغزوات الاحتلال التركي الفاشي، كما ندعو شعبنا والقوى الديمقراطية التحررية بالوقوف أمام الحرب التي أعلتنها الدولة الفاشية التركية مع مرتزقتها والخونة في حربها على شعبنا، كما نكرر ان الفاشية التركية لم ولن تستطيع كسر إرادتنا مادامت روح المقاومة الثورية مترسخة في شعبنا".

(ف)