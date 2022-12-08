 PYD يدعم حملة ​​​​​​​الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على المنطقة ويدعو الجميع للمشاركة

جاء ذلك خلال خبر نشره الحزب على صفحته الرسمية جاء فيه: "كانت الإدارة الذاتية الديمقراطية دوماً الحل الأمثل لإنهاء المعضلة السورية والمشروع الوحيد لإعادة بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بتشارك جميع المكونات في إدارة المنطقة. إلا أن دولة الاحتلال التركي تسعى جاهدة للنيل من إرادة شعب ومكونات المنطقة، عبر الاحتلال والتهديد والوعيد وخلق فوضى في المناطق الأكثر أماناً واستقراراً في سوريا وبناء على ما تقدم تطلق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا حملة هاشتاغ، ابتداء من 10 كانون الأول الجاري للمطالبة بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا ولوقف آلة الحرب التركية عن تهديد شعبنا.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ندعو جميع أعضاء ومؤيدي حزبنا وجميع أبناء شعبنا وأصدقائنا إلى المشاركة بكثافة وضمّ أصواتهم لتصل إلى كافة أرجاء العالم من أجل المطالبة بفرض حظر جوي ووقف الإرهاب الذي يهدد مناطقنا والمتمثل في إرهاب الدولة التركية".

(ل م)