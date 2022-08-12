 PKK: على الشبيبة الكرد تبني إرث الشهيد ريزان جاويد والانضمام إلى حركة التحرر الكردستانية                   

أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني (PKK) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، استذكرت فيه الشهيد ريزان جاويد، العضو وأحد مؤسسي جمعية الديمقراطية والحرية في شرق كردستان (KODAR) وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).

ذكرت اللجنة في مستهل بيانها "نستذكر هذا الشهيد العزيز من كردستان بإجلال واحترام، ونشارك رفاقنا وعائلاتنا وأبناء شرق كردستان آلامهم. نحن نؤمن بأن الشبيبة الكردية والشعب الكردي سوف يتبنون إرث الشهيد ريزان جاويد في مسيرة النضال من أجل الحرية".

أضاف البيان: "بعد اغتيال نائب رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد ديرك، من قبل دولة الاحتلال التركي في جنوب كردستان، استشهد عضو جمعية الديمقراطية والحرية في شرق كردستان (KODAR)، ريزان جاويد، في روج آفا على يدها أيضاً، وهذه الممارسات تدل على أن دولة الاحتلال التركي وفاشية تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) عدوّتان لكل الشعب الكردي، ولو استطاعتا لأبادتا الشعب الكردي بأكمله. هناك حاجة ماسة للشعب الكردي إلى تشكيل وحدته الوطنية الكردستانية، وأن يكون له أصدقاء ديمقراطيون، وأن يبدوا مقاومة ونضالاً مشتركاً ضد دولة الاحتلال التركي وفاشية تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، يجب ألا يخون أحد أو يخطئ في حساباته، ولا يكون متواطئاً في الإبادة الجماعية للدولة التركية، كما أنه على الشعب الكردي تصعيد وتيرة النضال من أجل الحرية في كردستان بالوحدة الوطنية ضد الإبادة الجماعية لدولة الاحتلال التركي".

واستذكر البيان مجدداً الشهيد ريزان جاويد بكل إجلال وإكرام، داعياً "كافة شبيبة كردستان، وعلى وجه الخصوص شبيبة روج آفا، للانضمام إلى مقاومة حركة التحرر الكردستانية، والانتقام للشهيد ريزان جاويد وجميع شهداء كردستان من دولة الاحتلال التركي الفاشية".

(ل م)