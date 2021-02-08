 نساء: القائد عرفنا على ذاتنا ونطالب برفع العزلة عنه

نساء حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب أوضحن في لقاءات مع وكالتنا، أن العزلة المفروضة على القائد تخالف مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتركيا باستمرارها في سياساتها ضد معتقلي الرأي داخل سجونها، وفي مقدمتهم القائد عبدالله أوجلان تضرب بعرض الحائط جميع تلك القوانين والأعراف، خاصة أن القائد يمثل إرادة جميع الشعوب، وبفضل فكره وفلسفته تعيش مناطق شمال وشرق سوريا استقرارًا وازدهارًا لم تشهده المنطقة من قبل.

المواطنة وفاء إبراهيم نددت بالجرائم التي ترتكبها تركيا بحق شعوب المنطقة واستمرار احتلالها لبعض المناطق، موضحة أن تلك الجرائم هي استمرار للمؤامرة على القائد عبدالله أوجلان، والتي تريد بشتى الوسائل القضاء على فكره الذي انتشر كالنار في الهشيم في سوريا.

وأكدت وفاء أن المقاومة والنضال مستمران حتى تحقيق الأهداف التي تحارب من أجلها شعوب شمال وشرق سوريا لتحقيق العدالة والمساواة والعيش المشترك.

وطالبت وفاء المنظمات الإنسانية بأداء واجباتها في تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان، حيث إن العزلة تخالف الإعلان العالمي.

'فكر القائد أوجلان وضع المرأة في مكانها الصحيح'

وبدورها قالت لمياء حسن "إن القائد أوجلان كان له الدور الرئيس في معرفتنا لذاتنا، ومطالبتنا بحقوقنا المسلوبة، إلى جانب فهمنا المعنى الحقيقي لحرية المرأة التي تتجسد في العيش بحرية على أرض الوطن والتمسك بها، ورفض الخنوع والاستسلام".

وأضافت: "إن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان تهدف إلى القضاء على المشروع الديمقراطي الذي طرحه، والذي كان مظلة لكافة المكونات في المنطقة"، مؤكدة أن مساعي الدولة التركية إلى استمرار فرض العزلة على القائد "ماهي إلا لحبس فكره الحر الذي يعد نواة لحل جميع الأزمات العالقة في الشرق الأوسط، وأصبحت فلسفته تدرّس في الجامعات العالمية".

'محاولة تركيا كسر الإرادة هي ضرب من المحال'

من جانبها شددت المواطنة فاطمة عبدو على أن "محاولة تركيا كسر إرادة الشعوب هي ضرب من المحال، فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيًا لحقوقها بفضل فكر القائد أوجلان"، وتابعت: "فالقائد استطاع تحرير المرأة من قيود الأنظمة السلطوية والذهنية الذكورية التي فرضتها على المرأة، وذلك عبر فكره الحر".

وشددت فاطمة عبدو على "لن نقبل باستمرار هذه العزلة على القائد عبد الله أوجلان"، وأكدت في نهاية حديثها مواصلة نضال المرأة التي اكتسبتها في ثورة روج آفا، حتى نشر فلسفة القائد وتحرير نساء الشرق الأوسط عامةً، وليس نساء شمال وشرق سوريا فقط .

(م)

ANHA