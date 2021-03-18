 نساء دير الزّور يطالبن بالكشف عن الوضع الصحّي للقائد أوجلان

وألقت إدارة المرأة في دير الزور بياناً طالبت من خلاله بالإفصاح عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، وجاء في نصّ البيان:

"بعد واحد وعشرين سنة من السجن في جزيرة إمرالي بحقّ القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية، لإنهاكه والنيل من عزيمته".

وأردف البيان: "واستمرار تركيا في إجراءاتها التعسفية وأساليبها التنكيلية الممنهجة بحقّ القائد عبد الله أوجلان في محاولة منها لكسر إرادته وثنيه عن إحلال السلام، لكن الحكومة التركيّة لا تعلم بأنّه لن يهدأ لنا بال، ولن تقرّ لنا عين، حتى يتم الكشف عن مصيره وبيان حالته الصحية".

وأكّد البيان: "فنحن بمشروع الأمة الديمقراطية وبالنهج الديمقراطي وبحرية المرأة مستمرون، فقد قدّمنا الشهيدات واحدة تلو الأخرى في سبيل نيل حرية فكر المرأة، اليوم سنقدّم أكثر في سبيل حرية قائد الأمة الديمقراطية عبد الله أوجلان".

وناشد البيان في ختامه: "باسم نساء دير الزور من قلب دير الزور من أصوات نسائه، نناشد الضمير العالمي الحرّ والمنظمات المدنية والحقوقية وحقوق الإنسان بالضغط على حكومة تركيا والكشف عن مصيره وبيان وضعه الصحّي".

( ف ع/إ )

ANHA