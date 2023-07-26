نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، اليوم مراسم غيابية للشهيد زاغروس جكدار، الاسم الحقيقي مسعود جلال عثمان، الذي استشهد في مناطق الدفاع مديا في الـ 27 من شهر شباط الماضي، شارك فيها المئات من أهالي الناحية وممثلين عن مؤسساتها المدنية والعسكرية.

وبدأت المراسم تحت خيمة نصبت أمام منزل ذوي الشهيد زاغروس في الحي الشرقي من ناحية الدرباسية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتحدث خلال المراسم الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، زوزان كول، وأشادت بتضحيات الشعوب المقاومة في كردستان في سبيل رفع الظلم والاضطهاد.

وأكدت زوزان كول أن دولة الاحتلال التركي وعبر هجماتها على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع مديا تسعى لتوسيع لرقعت احتلالها. وأشادت بالمقاومة الكبيرة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي والقوات العسكرية في شمال وشرق سوريا في سبيل إفشال تلك المخططات.

من جانبه أكد عضو مجلس عامودا العسكري، محمد صرفو، أن المقاومة مستمرة في سبيل إفشال مشاريع دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا وفي مناطق الدفاع مديا، وعاهد بمواصلة الدفاع عن المنطقة وتحقيق أهداف الشهداء.

وجددت عائلة الشهيد زاغروس، عبر كلمة لخاله، عاصم سينو، التأكيد على مواصلة درب شهداء حركة التحرر الكردستاني، وعلى ارتباطهم الوثيق بالمبادئ التي آمن بها الشهداء.

وانتهت مراسم الشهيد زاغروس جكدار، الغيابية بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه، وعرض سنفزيون ضم صور الشهيد.

(ج ع/م ح)

ANHA